Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

В Сети постоянно обсуждают отношения Насти Ивлеевой и Элджея. Недавно телеведущая сильно удивила и одновременно обрадовала поклонников, назвав рэпера своим супругом.

Элджей и Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний Элджей встречаются уже почти два года. Звезды предпочитают не афишировать свою связь, поэтому очень редко показывают фотографии друг с другом и не делятся подробностями касаемо отношений.

И все же, когда есть что рассказать, молчать об этом невозможно!

Вот уже несколько месяцев подряд Настя как будто невзначай демонстрирует фолловерам кольцо, сильно напоминающее помолвочное, а также делает другие не менее прозрачные намеки.

Кадр из микроблога Анастасии Ивлеевой

5 сентября Ивлеева выложила в свои соцсети новое фото с возлюбленным, подписав его всего лишь одним (зато каким) словом: «Муж».

Неужели знаменитости поженились во время отпуска в Италии?

Конечно, партнера можно называть мужем и без официального оформления отношений — все же гражданских браков никто не отменял. Однако Настя уже успела взять фамилию любимого — теперь она официально не Ивлеева, а Узенюк!

Судя по данным из единого государственного реестра юридических лиц, 3 сентября Ивлеева подала заявку на внесение изменений в свои документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Кажется, нам точно есть с чем поздравить молодых!