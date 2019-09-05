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Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

В Сети постоянно обсуждают отношения Насти Ивлеевой и Элджея. Недавно телеведущая сильно удивила и одновременно обрадовала поклонников, назвав рэпера своим супругом. 
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний Элджей встречаются уже почти два года. Звезды предпочитают не афишировать свою связь, поэтому очень редко показывают фотографии друг с другом и не делятся подробностями касаемо отношений. 

И все же, когда есть что рассказать, молчать об этом невозможно!

Вот уже несколько месяцев подряд Настя как будто невзначай демонстрирует фолловерам кольцо, сильно напоминающее помолвочное, а также делает другие не менее прозрачные намеки.

Кадр из микроблога Анастасии Ивлеевой
Кадр из микроблога Анастасии Ивлеевой

5 сентября Ивлеева выложила в свои соцсети новое фото с возлюбленным, подписав его всего лишь одним (зато каким) словом: «Муж». 

Неужели знаменитости поженились во время отпуска в Италии?

Конечно, партнера можно называть мужем и без официального оформления отношений — все же гражданских браков никто не отменял. Однако Настя уже успела взять фамилию любимого — теперь она официально не Ивлеева, а Узенюк!

Судя по данным из единого государственного реестра юридических лиц, 3 сентября Ивлеева подала заявку на внесение изменений в свои документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Кажется, нам точно есть с чем поздравить молодых!

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05 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sayonaraboy, @nastyaivleeva, @_agentgirl/Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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3 комментария Добавить комментарий
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  • рада за Настюшку) судя по всему, они нашли друг друга

  • не знаю, я бы не меняла фамилию... слишком много всего менять

  • Я была уверенна что поженятся, видно что у них чувства. Думаю что вся эта отталкивающая маска-лишь имидж, который продается. А на самом деле они прикольные, веселые ребята

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