Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний Элджей встречаются уже почти два года. Звезды предпочитают не афишировать свою связь, поэтому очень редко показывают фотографии друг с другом и не делятся подробностями касаемо отношений.
Вот уже несколько месяцев подряд Настя как будто невзначай демонстрирует фолловерам кольцо, сильно напоминающее помолвочное, а также делает другие не менее прозрачные намеки.
5 сентября Ивлеева выложила в свои соцсети новое фото с возлюбленным, подписав его всего лишь одним (зато каким) словом: «Муж».
Конечно, партнера можно называть мужем и без официального оформления отношений — все же гражданских браков никто не отменял. Однако Настя уже успела взять фамилию любимого — теперь она официально не Ивлеева, а Узенюк!
Судя по данным из единого государственного реестра юридических лиц, 3 сентября Ивлеева подала заявку на внесение изменений в свои документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Кажется, нам точно есть с чем поздравить молодых!