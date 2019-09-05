«Ищи свое»: новое музыкальное видео Микеллы Абрамовой вновь стало предметом для осуждения

Еще не утихли споры по поводу победы 11-летней Микеллы Абрамовой в популярном шоу «Первого канала», а девочка снова привлекла всеобщее внимание. Микелла разместила в своем Инстаграме несколько видео, на которых она демонстрирует свои вокальные данные.
Дочь певицы Алсу исполнила несколько песен 17-летней американки Билли Айлиш. Микелла аккомпанировала себе на фортепиано. В подписи к фото она перечислила хиты Айлиш и спросила фолловеров, какой кавер им понравился больше всех.
Реакция пользователей в комментариях под видео была неоднозначной. Певица Зара ответила, что ей понравились все песни и назвала Микеллу «умничкой». Так же посчитала певица Диана Хитарова. Исполнение Абрамовой одобрила и Мариам Джалагония, вместе с которой Микелла участвовала в передаче «Голос. Дети».
Однако фолловеры девочки, не связанные с миром шоу-бизнеса, жестко раскритиковали творчество Микеллы:
Микелла не прокомментировала нападки хейтеров. После финала «Голос. Дети» ей не привыкать к резким словам со стороны общественности.
Добавим, что, несмотря на шквал критических замечаний, дочь Алсу продолжает заниматься сольной карьерой. Не так давно она записала песню с любимцем зрителей проекта «Голос. Дети» — Ержаном Максимом.