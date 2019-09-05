«Ищи свое»: новое музыкальное видео Микеллы Абрамовой вновь стало предметом для осуждения

Громкий скандал на шоу «Голос. Дети» привел к тому, что за каждым шагом дочери Алсу следят миллионы пользователей социальных сетей. Чем же Микелла вызвала народный гнев на этот раз?

Еще не утихли споры по поводу победы 11-летней Микеллы Абрамовой в популярном шоу «Первого канала», а девочка снова привлекла всеобщее внимание. Микелла разместила в своем Инстаграме несколько видео, на которых она демонстрирует свои вокальные данные.

Дочь певицы Алсу исполнила несколько песен 17-летней американки Билли Айлиш. Микелла аккомпанировала себе на фортепиано. В подписи к фото она перечислила хиты Айлиш и спросила фолловеров, какой кавер им понравился больше всех.

Реакция пользователей в комментариях под видео была неоднозначной. Певица Зара ответила, что ей понравились все песни и назвала Микеллу «умничкой». Так же посчитала певица Диана Хитарова. Исполнение Абрамовой одобрила и Мариам Джалагония, вместе с которой Микелла участвовала в передаче «Голос. Дети».

Однако фолловеры девочки, не связанные с миром шоу-бизнеса, жестко раскритиковали творчество Микеллы:

«Честно, по звуку у тебя будто нос заложен, каверы на Билли — это не твое», «Билли за все естественное. я тоже считаю, что подражания и каверы — это неуважение самого себя. Ищи свое», «Мне показалось, что все мелодии на одном звуке».

Микелла не прокомментировала нападки хейтеров. После финала «Голос. Дети» ей не привыкать к резким словам со стороны общественности.

1 2 3 ... 9 Микелла Абрамова вновь оказалась под градом критических замечаний

Добавим, что, несмотря на шквал критических замечаний, дочь Алсу продолжает заниматься сольной карьерой. Не так давно она записала песню с любимцем зрителей проекта «Голос. Дети» — Ержаном Максимом.