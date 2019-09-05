Глюкоза впервые вышла в свет с мужем после слухов о разводе

В семье популярной певицы и бизнесмена и правда все спокойно. На днях Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков пришли вместе на день рождения друга.

Александр Чистяков и Наталья Чистякова-Ионова

Летом главным ньюсмейкером России была певица Глюкоза. Поклонники яростно обсуждали ее личную жизнь и считали, что она трещит по швам. Александру приписывали романы с неизвестными девушками и проблемы в бизнесе, ей — интрижку с Олегом Майами. И, как следствие всего, неминуемый развод.

Но Глюкоза заверила — разводиться она не собирается, а в семье у них просто идиллия. На днях звездная чета доказала это, появившись вместе на дне рождения друга, композитора Дениса Ковальского.

На видео, которое попало в Сеть, заметно, что Наталья и Александр сидят рядом, обнимаются и мило беседуют. Кажется, ни о каком кризисе в отношениях и речи не идет!

1 2 3 ... 8 Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков и не думают разводиться

Напомним, певица и бизнесмен поженились в 2006 году. В этом браке появились две очаровательные дочки: 12-летняя Лида и 8-летняя Вера.