Двое из дворца: в Сети сравнивают юную школьницу Шарлотту с маленькой Елизаветой II

Иногда сходство между родственниками бывает очевидным, а иногда оказывается совершенно неожиданным. Пользователи Сети внезапно обнаружили, как сильно принцесса Шарлотта напоминает свою 93-летнюю прабабушку в детстве.

4-летняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые перешагнула порог частной школы Thomas's Battersea. Она смирилась с тем, что там с ней будут обращаться как с обычной школьницей и стала причиной для миллионов умиленных вздохов по всему миру.

Пользователи Сети прокомментировали, какими гордыми выглядят родители Шарлотты. Герцог и герцогиня Кембриджские лично отвели своих отпрысков в школу и не скрывали довольных улыбок.

Однако многочисленных поклонников британской королевской семьи привлекла не только гармоничная семья. Они обратили внимание на невероятное сходство между Шарлоттой и королевой Елизаветой II.

«Шарлотта — вылитая королева», «Шарлотта так напоминает королеву Елизавету, когда та была юной!», «Как это мило. Шарлотта — двойник своей прабабушки», — утверждали фанаты семейства Виндзоров.

И действительно, если сравнить фотографии маленькой Елизаветы II и ее правнучки, впервые севшей за школьную парту, то сходство бросается в глаза. У них похожие глаза, носы, щеки и губы. Главное отличие между ними заключается в волосах: у Шарлотты они прямые и более темные, в то время как у королевы в детстве была целая копна светлых кудряшек.

Добавим, что принц Джордж, старший брат Шарлотты, посещает ту же школу. Родители надеются, что он поможет девочке освоиться в новых условиях.