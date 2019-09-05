Двое из дворца: в Сети сравнивают юную школьницу Шарлотту с маленькой Елизаветой II

4-летняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые перешагнула порог частной школы Thomas's Battersea. Она смирилась с тем, что там с ней будут обращаться как с обычной школьницей и стала причиной для миллионов умиленных вздохов по всему миру.
Пользователи Сети прокомментировали, какими гордыми выглядят родители Шарлотты. Герцог и герцогиня Кембриджские лично отвели своих отпрысков в школу и не скрывали довольных улыбок.
Однако многочисленных поклонников британской королевской семьи привлекла не только гармоничная семья. Они обратили внимание на невероятное сходство между Шарлоттой и королевой Елизаветой II.
И действительно, если сравнить фотографии маленькой Елизаветы II и ее правнучки, впервые севшей за школьную парту, то сходство бросается в глаза. У них похожие глаза, носы, щеки и губы. Главное отличие между ними заключается в волосах: у Шарлотты они прямые и более темные, в то время как у королевы в детстве была целая копна светлых кудряшек.
Добавим, что принц Джордж, старший брат Шарлотты, посещает ту же школу. Родители надеются, что он поможет девочке освоиться в новых условиях.