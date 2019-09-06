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Александр Семчев рассказал всю правду о романе с девушкой сына

Актер, похудевший на 100 кг, признался: скандал с сыном и его девушкой был тщательно срежиссированной постановкой для телевидения.

Год назад поклонники Александра Семчева были просто шокированы заявлениями артиста на шоу «На самом деле». Сын Семчева Кирилл пришел на программу и обвинил отца в том, что Александр увел у него девушку и выгнал из квартиры.

В ответ на это 50-летний актер утверждал, что некая Анна была для его сына «слишком шикарной», а вот для Семчева в самый раз. 

Теперь все встало на свои места. Оказалось, что никто никого не уводил. Все это — срежиссированный постановочный спектакль. «Ну как я мог увести девушку у собственного сына? Это был постановочный телеспектакль. Работа за деньги. Программе был нужен скандал», — рассказал Семчев корреспонденту «Комсомольской правды».

Артист также уточнил, что за это шоу ему неплохо заплатили: «Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. История, о которой вы спрашиваете, именно тот случай. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минус мне в карму. Но, с другой стороны, я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забудь».

Александр сейчас совершенно свободен и живет один, но его это нисколько не смущает. «Ну и что? К этим вещам надо относиться спокойно. Лучше быть одному, чем с кем попало. С возрастом ценности меняются. Момент человеческого тепла становится важнее, чем все остальное — разные проявления инстинктов», — рассудил актер.

Отметим, к своему юбилею Семчев похудел на 100 кг. Никаких модных диет: дробное питание и спорт: «Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием 4-5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: помещать спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды».

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06 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Не надо было худеть, сразу состарился( А вообще, мне кажется, он несчастный человек..

  • боже, кто это смотрит?)) там актеры, которых никто уже не снимает, целые спектакли разыгрывают...как шепелеву не стыдно такую муть вести?

  • Да это шоу, есть кто взаправду принемает, серьезно?

  • Никогда не сомневалась, что шоу «На самом деле» спектакль за деньги. Какой ведущий, такая и передача.

  • Что и требовалось доказать. Все эти шоу без исключения - брехня за бабло. Как и интернет ужастики типа иранской свадьбы, которую сейчас обсуждают. Я вообще сомневаюсь, что в СМИ и интернет сейчас попадает что-то кроме фейков.

  • Лима

    Не надо было худеть, сразу состарился( А вообще, мне кажется, он несчастный человек..

    Надо было худеть, тут уже речь о жизни идет, а не о красоте.

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