Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены по УДО

Белгородский суд принял решение освободить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева досрочно. Они смогут покинуть колонию через 10 дней.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

В пятницу, 6 сентября, суд в Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд принял решение освободить футболистов. На свободу выйдет и брат Кокорина Кирилл, который был осужден по этому же делу.

Александр Кокорин

Отметим, что оба спорстмена получили хорошую характеристику и даже заручились поддержкой руководства колонии, как сообщил их адвокат Юрий Падалко.

В колонии Кокорин и Мамаев играли в футбол и работали упаковщиками по графику с 8:00 до 18:00. «Тебе приносят комбинезоны (их называют ''касперами''), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет», — рассказывали парни «Комсомольской правде».

Павел Мамаев

Как они оказались за решеткой? 7 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся матч «Зенит» — «Краснодар». После игры Кокорин и Мамаев решили отметить 10-летний юбилей своей дружбы и отправились на «Сапсане» в Москву. В кафе в центре столицы они изрядно выпили и подрались с чиновниками Министерства промышленности и торговли. Было заведено уголовное дело, и в мае этого года спортсменам вынесли приговор — Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

1 2 3 4 5 6 7 Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Юрий Падалко, адвокат футболистов, заявлял «РИА Новости», что в случае положительного исхода рассмотрения ходатайства об УДО, Александр и Павел смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу.