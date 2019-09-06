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Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены по УДО

Белгородский суд принял решение освободить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева досрочно. Они смогут покинуть колонию через 10 дней.
Александр Кокорин, Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев

В пятницу, 6 сентября, суд в Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд принял решение освободить футболистов. На свободу выйдет и брат Кокорина Кирилл, который был осужден по этому же делу. 

Александр Кокорин
Александр Кокорин

Отметим, что оба спорстмена получили хорошую характеристику и даже заручились поддержкой руководства колонии, как сообщил их адвокат Юрий Падалко.  

В колонии Кокорин и Мамаев играли в футбол и работали упаковщиками по  графику с 8:00 до 18:00. «Тебе приносят комбинезоны (их называют ''касперами''), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет», — рассказывали парни «Комсомольской правде».

Павел Мамаев
Павел Мамаев

Как они оказались за решеткой? 7 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся матч «Зенит» — «Краснодар». После игры Кокорин и Мамаев решили отметить 10-летний юбилей своей дружбы и отправились на «Сапсане» в Москву. В кафе в центре столицы они изрядно выпили и подрались с чиновниками Министерства промышленности и торговли. Было заведено уголовное дело, и в мае этого года спортсменам вынесли приговор — Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

Юрий Падалко, адвокат футболистов, заявлял «РИА Новости», что в случае положительного исхода рассмотрения ходатайства об УДО, Александр и Павел смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу. 

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06 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Алексей Иванов/Sport-Express/TASS, Сергей Бобылев/ТАСС

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Чиновники, берегитесь!))

  • Ну это и понятно, судимость есть, срок дали.

  • Что и следовало ожидать... Вот оно... Российское правосудие...... а кто то сидит от 3-до 6 строгача за размещение "не той" информации в сети........"СПРАВЕДЛИВОСТЬ"

  • Да? сейчас вообще блатными будут, скажут, что за общаком смотрели ((((

  • Видимо деньгами все ж откупились...

  • Главное поделом им, нарвались все ж кто довел дело до суда и решетки!

  • Скоро значит опять соберутся дебоширить и гулять.

  • Это дело надо отметить,а отмечают они в ресторанах....а там чиновники и стулья.

  • Кокоринская уже полетела загореть не просто так, видимо адвакат шепнул срок дадут и по удо отпустят, вот и готовиться к встречи.

  • Сейчас как отметят в кабаке 😅

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