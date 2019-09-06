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Меган Маркл продолжает работать со своими голливудскими агентами, несмотря на протокол

Елизавета II, наверное, рвет на себе последние волосы. Меган Маркл снова нарушила королевский протокол. Более того, герцогиня, кажется, делает все возможное, чтобы дистанцироваться от родственников принца Гарри и стать самостоятельной единицей в семье.
Меган Маркл
Меган Маркл

38-летняя Меган Маркл развлекается как может и жонглирует королевским протоколом себе в угоду. На днях стало известно, что герцогиня Сассекская продолжает сотрудничать со своей голливудской командой и не собирается от нее отказываться.

Эндрю Мейер
Эндрю Мейер

В состав команды Меган входят профессионалы своего дела: агент Ник Коллинз, бизнес-менеджер Эндрю Мейер и адвокат Рик Дженоу. Именно этим товарищам Маркл доверила бразды правления своей карьерой. Сейчас, например, четверка обсуждает возможность публикации детской книги, которую написала герцогиня Сассекская.

Рик Дженоу
Рик Дженоу

Мистер Коллинз уже получает некоторые предложения от издательств. Он их сортирует и присылает Меган только избранные сделки. Герцогиня, по словам инсайдера, считает, что книга «будет хитом».

Ник Коллинз
Ник Коллинз

Елизавета II, сдается нам, в ужасе, ведь так просто не принято! Обычно все подобные вопросы решают люди, подконтрольные Букингемскому дворцу. 

Впрочем, аноним, близкий к королевской семье, ничуть не удивлен решением Меган. «Вполне ожидаемо, что она хочет окружить себя людьми из Голливуда», — сказал он порталу The Sun. Если вспомнить слухи о том, что Маркл планирует вернуться в кино, то все становится предельно ясно — герцогиня хочет быть просто любимой женой Гарри, а не монаршей особой.

Отметим, что недавно Меган (снова ни у кого не спросив) наняла PR-службу Sunshine Sachs для того, чтобы улучшить свой имидж после скандалов с частными джетами. 

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06 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Меган Маркл

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