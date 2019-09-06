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Альбина Джанабаева сообщила, что больше не работает с Меладзе

Музыкальная карьера Альбины Джанабаевой всегда была плотно связана с продюсерским центром Константина Меладзе. Впрочем, недавно женщина сообщила, что уже некоторое время сотрудничает с совершенно другой компанией. 
Группа «ВИА Гра»
Группа «ВИА Гра»

Альбина Джанабаева стала знаменитой благодаря сотрудничеству с братьями Меладзе. Сначала певица была бэк-вокалисткой у будущего мужа Валерия, а затем стала участницей группы «ВИА Гра». Звезда проработала в коллективе с 2004-го по конец 2012 года.

С тех пор Альбина развивает сольную карьеру, регулярно выпуская новые песни или перепевая старые хиты супруга. 

Хейтеры то и дело пытаются умалить заслуги Джанабаевой, считая, что ее творчество — заслуга лишь Константина и Валерия Меладзе: мол, без них она бы никогда и ничего не добилась и перестала бы петь вообще. 

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

6 сентября знаменитость выпустила новый трек «Такая, как есть». Столкнувшись с очередной волной негатива, исполнительница решила расставить все точки над i. 

Джанабаева заявила, что уже полтора года не сотрудничает с продюсерским центром Меладзе. 

«Я получила ценный опыт, работая в составе группы ''ВИА Гра'', после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! Я благодарна Константину Меладзе — безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018-го, все, что происходило со мной: песни ''Спасибо, сердце'', ''Хочешь'', ремейк ''Самба белого мотылька'', ''День и ночь'', ''Такая, как есть'', а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Да, с Меладзе я больше не работаю», — объяснила Альбина. 

  • Альбина Джанабаева
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    Альбина Джанабаева больше не является артисткой продюсерского центра Константина Меладзе
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Пользователей Сети сильно удивила подобная новость. Действительно, зачем певице работать с другим лейблом и отдавать ему процент со своих заработков, когда существует компания, принадлежащая ее семье? К слову, многие порадовались самостоятельности Джанабаевой. «Альбина, вы большая молодец, что решили развиваться без чьей-либо помощи. Успехов вам!» — прокомментировала заявление артистки одна из подписчиц. 

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06 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @albinadzhanabaeva/Instagram
Теги

Группа «ВИА Гра», Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Константин Меладзе

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вся такая самостоятельная))

  • Что-то она на фото как зав канцелярией, может, просто неудачный образ

  • Альбина конечно на фоне лопыревой ведёт себя достойно. Но как только вижу Альбину, сразу в памяти, очень не красивая история с Меладзе.

  • А нам-то что с этого?

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