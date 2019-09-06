Альбина Джанабаева сообщила, что больше не работает с Меладзе

Музыкальная карьера Альбины Джанабаевой всегда была плотно связана с продюсерским центром Константина Меладзе. Впрочем, недавно женщина сообщила, что уже некоторое время сотрудничает с совершенно другой компанией.

Группа «ВИА Гра»

Альбина Джанабаева стала знаменитой благодаря сотрудничеству с братьями Меладзе. Сначала певица была бэк-вокалисткой у будущего мужа Валерия, а затем стала участницей группы «ВИА Гра». Звезда проработала в коллективе с 2004-го по конец 2012 года.

С тех пор Альбина развивает сольную карьеру, регулярно выпуская новые песни или перепевая старые хиты супруга.

Хейтеры то и дело пытаются умалить заслуги Джанабаевой, считая, что ее творчество — заслуга лишь Константина и Валерия Меладзе: мол, без них она бы никогда и ничего не добилась и перестала бы петь вообще.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

6 сентября знаменитость выпустила новый трек «Такая, как есть». Столкнувшись с очередной волной негатива, исполнительница решила расставить все точки над i.

Джанабаева заявила, что уже полтора года не сотрудничает с продюсерским центром Меладзе.

«Я получила ценный опыт, работая в составе группы ''ВИА Гра'', после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! Я благодарна Константину Меладзе — безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018-го, все, что происходило со мной: песни ''Спасибо, сердце'', ''Хочешь'', ремейк ''Самба белого мотылька'', ''День и ночь'', ''Такая, как есть'', а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Да, с Меладзе я больше не работаю», — объяснила Альбина.

1 2 3 ... 10 Альбина Джанабаева больше не является артисткой продюсерского центра Константина Меладзе

Пользователей Сети сильно удивила подобная новость. Действительно, зачем певице работать с другим лейблом и отдавать ему процент со своих заработков, когда существует компания, принадлежащая ее семье? К слову, многие порадовались самостоятельности Джанабаевой. «Альбина, вы большая молодец, что решили развиваться без чьей-либо помощи. Успехов вам!» — прокомментировала заявление артистки одна из подписчиц.