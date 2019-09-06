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Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают семь месяцев абсолютного счастья

36-летняя телеведущая все чаще приоткрывает завесу тайны над своей семейной жизнью. Она не упустила возможности рассказать подписчикам о наступлении очередной знаменательной даты.
Виктория Лопырева, Игорь Булатов, Марк Лионель

5 сентября Виктория Лопырева выложила в своем Инстаграме новый снимок. На фотографии она нежно смотрит в глаза своему возлюбленному Игорю Булатову, держа на руках маленького сына Марка Лионеля. 

Так Лопырева оповестила 3, 3 миллиона своих фолловеров о том, что ее сыну исполнилось 7 месяцев. Не так давно Виктория призналась, что Марк Лионель стал для нее настоящим эквивалентом счастья

Виктория Лопырева, Игорь Булатов, Марк Лионель

Виктория и Игорь устроили крохотному сыну настоящий праздник и заказали золотые, белые и голубые воздушные шары в номер отеля, где они остановились на Ибице. 

В комментариях Викторию и Игоря активно поздравляли поклонники. Они также восхищались тем, как гармонично смотрится влюбленная пара:

«Поздравляю вашего сынульку. И вас, родителей, такой взгляд влюбленный, счастья вам, красивая пара», «Какие вы красивые», «Это счастье, Вик. По глазам и без слов».
  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева часто делится с подписчиками событиями из своей повседневной жизни
    Смотреть галерею

Добавим, что Марк Лионель родился 5 февраля 2019 года в Майами. Виктория дала сыну такое необычное имя в честь легендарного футболиста Лионеля Месси. Звезда часто делится фотографиями ребенка с фолловерами, но не показывает его лица.

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06 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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