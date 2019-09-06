Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают семь месяцев абсолютного счастья

36-летняя телеведущая все чаще приоткрывает завесу тайны над своей семейной жизнью. Она не упустила возможности рассказать подписчикам о наступлении очередной знаменательной даты.

5 сентября Виктория Лопырева выложила в своем Инстаграме новый снимок. На фотографии она нежно смотрит в глаза своему возлюбленному Игорю Булатову, держа на руках маленького сына Марка Лионеля.

Так Лопырева оповестила 3, 3 миллиона своих фолловеров о том, что ее сыну исполнилось 7 месяцев. Не так давно Виктория призналась, что Марк Лионель стал для нее настоящим эквивалентом счастья.

Виктория и Игорь устроили крохотному сыну настоящий праздник и заказали золотые, белые и голубые воздушные шары в номер отеля, где они остановились на Ибице.

В комментариях Викторию и Игоря активно поздравляли поклонники. Они также восхищались тем, как гармонично смотрится влюбленная пара:

«Поздравляю вашего сынульку. И вас, родителей, такой взгляд влюбленный, счастья вам, красивая пара», «Какие вы красивые», «Это счастье, Вик. По глазам и без слов».

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева часто делится с подписчиками событиями из своей повседневной жизни

Добавим, что Марк Лионель родился 5 февраля 2019 года в Майами. Виктория дала сыну такое необычное имя в честь легендарного футболиста Лионеля Месси. Звезда часто делится фотографиями ребенка с фолловерами, но не показывает его лица.