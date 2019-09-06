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На главу ЦИК Эллу Памфилову напали с электрошокером

Злоумышленник проник в подмосковный дом главы ЦИК и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся в неизвестном направлении. 

В ночь на 6 сентября в городском округе Истра было совершено нападение на главу ЦИК. Элла Памфилова находилась одна на террасе своего загородного дома, когда неизвестный вооруженный мужчина накинулся на нее. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером, а затем поспешил скрыться.

Известно, что 65-летняя глава ЦИК никогда не пользовалась услугами охранных служб, а потому в момент нападения не могла рассчитывать на помощь. Тем не менее все обошлось, и сегодня утром Памфилова — как передает портал «РИА Новости» — как ни в чем не бывало присутствовала на международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

По факту нападения уже возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленник не стал проникать в дом и ничего не украл. Тем не менее руководство МВД взяло на себя обязательство лично проконтролировать процесс расследования. 

Сама Элла Памфилова никак не комментировала произошедшее. А вот общественный деятель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту «Федерального агентства новостей» предположил, что на главу ЦИК мог напасть «невменяемый оппозиционер». 

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06 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, Артем Геодакян, Михаил Метцель, Михаил Александров/ТАСС

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая неприятная дама! Такой взгляд недовольный, холодный на всех фото

  • Гы-гы))) и как? Сильно пострадала?

  • Жаль что всех достойных, народных кандидатов незаконно не пустили на выборы и постоянно сажают. Они очень много и активно помогают жителям решать вопросы. В отличии от единоросов, которые сидят в своих кабинетах по 26 лет и добиться решения вопросов невозможно. Жаль что ч стране нет честных, открытых конкурентных выборов.

  • Гость

    Жаль что всех достойных, народных кандидатов незаконно не пустили на выборы и постоянно сажают. Они очень много и активно помогают жителям решать вопросы. В отличии от единоросов, которые сидят в своих кабинетах по 26 лет и добиться решения вопросов невозможно. Жаль что ч стране нет честных, открытых конкурентных выборов.

    и поэтому можно нападать на женщину с шокером?странная логика

  • Вообще не жалко.

  • Может ей так шибанули,что у неё мозги наконец-то на место встанут.

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