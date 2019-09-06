Неприкаянные: пока Джастин Бибер демонстрирует отвратительные манеры рядом с внешне безразличной женой, растрепанная Селена Гомес без бюстгальтера ходит по Лос-Анджелесу

Он не вылезает из депрессии и выглядит оторванным от мира. Его жена следует за ним по пятам, словно молчаливый надзиратель, в то время как экс-пассия отвоевывает у волчанки право на здоровую жизнь. Джастин Бибер и Селена Гомес расстались больше года назад, однако за это время их жизни круто изменились. В хорошую ли сторону?

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Когда Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин, его поклонники мгновенно разделились на два лагеря: тех, кто во всем преданно поддерживал артиста, и тех, кто в штыки воспринял известие о скорой свадьбе.

Пока одни поздравляли пару в соцсетях, другие в то же самое время писали гневные комментарии и просили певца одуматься, вспомнить о настоящей любви — Селене Гомес.

Публика с недоверием отнеслась к новой пассии музыканта и была уверена, что это — «роман из чувства мести». Как бы то ни было, Бибер и Болдуин все же оформили свои отношения, и теперь они официально муж и жена.

Джастин Бибер

Казалось бы, вот оно — семейное счастье. Любимая супруга рядом, наконец можно забыть о волнениях прошлого и спокойно развиваться в творческой сфере. Однако вместо этого Джастин лишь глубже погрузился в депрессивное состояние, и теперь вовсю делится сообщениями о своих психологических проблемах.



Панические атаки, повышенная тревожность, суицидальные мысли и употребление запрещенных веществ — вместо того, чтобы двигаться дальше (теперь уже вместе с любимой женой), Джастин Бибер продолжает копаться в прошлом, выуживая на свет все новые и новые драмы своей судьбы.

Хорошо, каждый человек рассказывает историю о самом себе, а творческая личность — тем более. Трагедии притягивают, и в каком-то смысле Джастин черпает вдохновение из своих тяжелых воспоминаний.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Тем не менее он выглядит совершенно несчастным и в своей нынешней, реальной жизни. Поклонники отмечают, что у музыканта всегда потухший взгляд, кожа его испортилась и покрылась россыпью прыщей, а на мероприятиях он теперь появляется редко и всегда исключительно в сопровождении персонального «телохранителя» Хейли, за которой то и дело норовит спрятаться.

На днях Джастин и Хейли были замечены в Лос-Анджелесе. Пока певец активно изучал содержимое собственного носа, его жена молча сидела за рулем своего розового Lamborghini Urus.

«Джастин, ты совсем плох», «Это уже перебор», «Неужели он не мог хотя бы закрыть окно в машине?» — удивились пользователи Сети.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин в Лос-Анджелесе, 6 сентября 2019

Многие отметили, что после разрыва отношений с Селеной певец изменился до неузнаваемости — и далеко не в лучшую сторону. А вот Хейли, судя по всему, чувствует себя вполне комфортно. Или нет... По ее вечно «каменному» лицу сложно сказать что-либо определенное. Даже почувствовать симпатию по отношению к мужу, и то удается с трудом.

Селена Гомес в Лос-Анджелесе, 6 сентября 2019

Может, хотя бы одному из этой неприкаянной троицы повезло чуть больше? Несмотря на постоянные скачки веса и проблемы со здоровьем, Селена Гомес действительно выгодно выделяется на фоне экс-бойфренда и его супруги. Правда, абсолютно счастливой и прекрасно выглядящей ее тоже не назовешь.

Пока чета Биберов каталась в автомобиле по городу, Гомес отправилась на прогулку с собакой... Забыв при этом надеть бюстгальтер и расчесать волосы.

Да, именно в таком виде предстала перед публикой Селена Гомес 6 сентября. Всклокоченная шевелюра, обвисшая грудь и неряшливый аутфит не придали ей очарования. Впрочем, этот выход скорее исключение из правил, ведь еще пару месяцев назад на отдыхе в Мексике Селена выглядела очень стильно.

Селена Гомес в Лос-Анджелесе, 6 сентября 2019

Пока Гомес не может похвастаться успехами в личной жизни, да и профессиональные заслуги у нее в последнее время не слишком значительные. Она время от времени получает второстепенные роли в фильмах и участвует в рекламных кампаниях известных брендов.



1 2 3 ... 10 Селена Гомес и Джастин Бибер были одной из самых ярких пар западного шоу-бизнеса

По-настоящему радостными и реализованными назвать кого-либо из этой троицы, увы, не получается при всем желании. Надеемся, что Джастин Бибер сможет выбраться из своего депрессивного состояния, Селена Гомес окончательно оправится от болезни и вернется в рабочий режим, а Хейли Болдуин... что ж, она пусть просто будет счастлива!