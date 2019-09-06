Неприкаянные: пока Джастин Бибер демонстрирует отвратительные манеры рядом с внешне безразличной женой, растрепанная Селена Гомес без бюстгальтера ходит по Лос-Анджелесу

Когда Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин, его поклонники мгновенно разделились на два лагеря: тех, кто во всем преданно поддерживал артиста, и тех, кто в штыки воспринял известие о скорой свадьбе.
Публика с недоверием отнеслась к новой пассии музыканта и была уверена, что это — «роман из чувства мести». Как бы то ни было, Бибер и Болдуин все же оформили свои отношения, и теперь они официально муж и жена.
Казалось бы, вот оно — семейное счастье. Любимая супруга рядом, наконец можно забыть о волнениях прошлого и спокойно развиваться в творческой сфере. Однако вместо этого Джастин лишь глубже погрузился в депрессивное состояние, и теперь вовсю делится сообщениями о своих психологических проблемах.
Хорошо, каждый человек рассказывает историю о самом себе, а творческая личность — тем более. Трагедии притягивают, и в каком-то смысле Джастин черпает вдохновение из своих тяжелых воспоминаний.
Тем не менее он выглядит совершенно несчастным и в своей нынешней, реальной жизни. Поклонники отмечают, что у музыканта всегда потухший взгляд, кожа его испортилась и покрылась россыпью прыщей, а на мероприятиях он теперь появляется редко и всегда исключительно в сопровождении персонального «телохранителя» Хейли, за которой то и дело норовит спрятаться.
«Джастин, ты совсем плох», «Это уже перебор», «Неужели он не мог хотя бы закрыть окно в машине?» — удивились пользователи Сети.
Многие отметили, что после разрыва отношений с Селеной певец изменился до неузнаваемости — и далеко не в лучшую сторону. А вот Хейли, судя по всему, чувствует себя вполне комфортно. Или нет... По ее вечно «каменному» лицу сложно сказать что-либо определенное. Даже почувствовать симпатию по отношению к мужу, и то удается с трудом.
Может, хотя бы одному из этой неприкаянной троицы повезло чуть больше? Несмотря на постоянные скачки веса и проблемы со здоровьем, Селена Гомес действительно выгодно выделяется на фоне экс-бойфренда и его супруги. Правда, абсолютно счастливой и прекрасно выглядящей ее тоже не назовешь.
Да, именно в таком виде предстала перед публикой Селена Гомес 6 сентября. Всклокоченная шевелюра, обвисшая грудь и неряшливый аутфит не придали ей очарования. Впрочем, этот выход скорее исключение из правил, ведь еще пару месяцев назад на отдыхе в Мексике Селена выглядела очень стильно.
Пока Гомес не может похвастаться успехами в личной жизни, да и профессиональные заслуги у нее в последнее время не слишком значительные. Она время от времени получает второстепенные роли в фильмах и участвует в рекламных кампаниях известных брендов.
По-настоящему радостными и реализованными назвать кого-либо из этой троицы, увы, не получается при всем желании. Надеемся, что Джастин Бибер сможет выбраться из своего депрессивного состояния, Селена Гомес окончательно оправится от болезни и вернется в рабочий режим, а Хейли Болдуин... что ж, она пусть просто будет счастлива!