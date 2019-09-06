«Лучший подарок»: Алана Мамаева узнала про освобождение мужа из тюрьмы накануне дня рождения

Это все же случилось! Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены. Уже через десять дней они смогут вернуться домой. Алана Мамаева, узнав радостную новость, не смогла, да и не стала сдерживать эмоций.

6 сентября супруга футболиста Павла Мамаева разместила в своем Инстаграме пост с фотографией мужа. В подписи к снимку Алана рассказала, что 7 сентября наступит ее день рождения и условно-досрочное освобождение Павла станет «лучшим подарком».

Мамаева отметила, что ее ждет и второй праздник. День рождения самого Павла состоится 17 сентября, и как раз в этот день он должен оказаться в кругу семьи.

«А на Пашин день рождения его ждет путь домой», — радостно сообщила Алана.

Кто-то из пользователей Сети разделил радость жены футболиста: «Алана, поздравляю вас, вашу семью! Наконец-то мы все дождались! Искренне и от всего сердца радуюсь за ребят, за ваших деток!», «Надеюсь, Паша поумнел и будет ценить все, что ты для него сделала! Ты настоящая, преданная женщина! Детки снова обнимут папу», «Действительно, прям чудо, такой подарок вам! Берегите себя! С наступающим днем рожденья».

Но были и те, кто отнесся к восторгу Мамаевой скептически:

«Ну теперь отметят, как они любят: с шампанским, стульями и Паками», «Вы такая красивая женщина. Но такая неумная и такая терпила», «Слава богу! Показуха окончена».

Павел Мамаев отбывал срок за хулиганство — за драку в кафе он получил 1 год и шесть месяцев заключения в колонии общего режима. Благодаря условно-досрочному освобождению, Мамаев сможет обнять жену и детей на три месяца раньше, чем установлено судом.

1 2 3 ... 9 6 сентября Белгородский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Добавим, что 29-летняя Алана растит двоих детей: сына Алекса от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и дочь Алису от Павла Мамаева.