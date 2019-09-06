45-летняя певица Натали в образе куклы поразила юным видом и произвела фурор в Сети

6 сентября певица разместила в своем Инстаграме кадры из музыкального видео «Я без оружия». В нем 45-летняя Натали предстала в довольно смелом образе — короткое полупрозрачное платье, черные колготки в сетку, ботинками с металлическими шипами. Цветные пряди в волосах, густо подведенные глаза, лиловая помада на губах — ну просто вау!
Певица призвала подписчиков обратить внимание не на ее кукольный образ, а на ракурс, который она выбрала для фото. Артистка замерла, сидя в белом кресле, больше похожем на трон. Поза сломанной марионетки выгодно подчеркнула длину ног звезды.
Второй кадр нарочно был сделан так, чтобы представить фигуру певицы в менее выгодном свете. С помощью неудачного снимка звезда хотела указать своим подписчикам на то, что даже длинные и стройные ноги могут казаться короче. Все зависит только от мастерства фотографа.
Подписчики певицы пришли в восторг от того, как молодо выглядит Натали. Им казалось, что она смогла заставить время замереть:
Добавим, что певица Натали воспитывает троих сыновей — Арсения, Анатолия и Александра.