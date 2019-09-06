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Певица Деми Ловато гордо выставила в соцсети свое фото с целлюлитом на бедрах и заработала миллионы лайков

В эпоху расцвета бодипозитива интернет-пользователей сложно удивить снимками без ретуши. Однако Деми Ловато, которая предстала перед 73, 3 миллионами подписчиков в естественном образе, это, безусловно, удалось.
Деми Ловато

6 сентября американская актриса и певица Деми Ловато выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой продемонстрировала свою фигуру в леопардовом бикини. Казалось бы, что здесь особенного, ведь тысячи звезд показывают всему миру снимки в купальниках. Но в проникновенном послании под провокационным кадром Деми пояснила, почему этот снимок так важен для нее.

Деми Ловато

Деми призналась, что раньше не позволяла себе выкладывать фотографии, если не пропускала их предварительно через фотошоп. Ловато страшно стеснялась своего тела и страдала от перманентного чувства стыда из-за того, что она не соответствует общепринятым стандартам красоты.

Девушка также рассказала о том, какие мучения ей пришлось пережить в погоне за стройной фигурой. Она страдала в тренажерном зале и даже лишила себя праздничного торта на день рождения, так как сладости были для нее непозволительной роскошью.

Теперь в жизни певицы настала новая веха. Ловато объяснила, что устала изнурять себя, чтобы соответствовать чьим-то представлениям о красоте. 27-летняя певица призвала подписчиков не стыдиться своего тела:

«Вот она я, настоящая. И я себя люблю. И вам тоже нужно себя любить», — гордо сообщила Деми.

Пост с искренним обращением Деми Ловато тронул сердца ее многочисленных фолловеров и за день собрал больше 7 миллионов лайков. Слова звезды также снискали одобрение у звездных пользователей Инстаграма. Хейли Бибер и актриса Руби Роуз одобрили ее вдохновенное обращение, а плюс-сайз модель Эшли Грэм горячо поблагодарила Деми за искренность.

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06 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @ddlovato/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Деми Ловато

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кошмар какой. Скажите ещё что это выглядит аппетитно, красиво, сексуально) Они совсем там с ума сошли с фастфудом в америке)

  • Хотите быть такой же грациозной киской? Макдональдс не завтрак, обед и ужин!😆

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