«Язык тела»: Кейт Миддлтон одним рукопожатием показала учительнице своей дочери, кто здесь главный

Кейт Миддлтон так напористо подала руку первой учительнице принцессы Шарлотты, что это вызвало волну обсуждений в Сети.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

5 сентября Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели двоих детей в школу: 6-летнего Джорджа и 4-летнюю Шарлотту. И если сын монарших особ уже давно знаком с учебным заведением Thomas's Battersea, то для принцессы все в новинку.



Родители проводили Джордж и Шарлотту прямо до порога школы и присутствовали при моменте знакомства принцессы c ее первой учительницей Хелен Хаслем. Девочка вежливо пожала руку женщине, которая будет помогать ей грызть гранит науки.

Кейт тоже пожала руку Хелен, и папарацци смогли запечатлеть это на камеру. Как только снимки появились в Сети, многие особо внимательные пользователи отметили: герцогиня Кембриджская как-то уж очень сильно сжимает руку мисс Хаслем. А кто-то даже предположил, что так Миддлтон пытается показать учительнице, что босс здесь один, и это явно не она.

Однако портал Daily Mail обратился за комментарием к эксперту по языку тела Джуди Джеймс, которая сообщила: рукопожатие Кейт было просто уверенным приветствием.

Напомним, что Шарлотта пошла в частную школу Thomas's Battersea. В учебном заведении девочку не будут звать «принцесса» или «ваше величество». Учеников здесь воспитывают исключительно в условиях равноправия, и это притом, что в заведение ходят дети видных британских политиков.