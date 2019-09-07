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Как Елизавета II запоминает людей на больших приемах

Раскрыт главный секрет Елизаветы II. Как же королева Англии в 93 года умудряется запоминать всех, с кем знакомится на светских мероприятиях и аудиенциях?

Каждый год Елизавета II встречает сотни, если не тысячи новых людей на официальных мероприятиях. Конечно, ей нужно запоминать имена и род деятельности тех, кто приходит с ней пообщаться.

Монаршая особа выработала собственную систему, которая позволяет ей запомнить абсолютно любого человека. Для этого ей нужно всего два слова.

Королевский секрет раскрыла британская детская писательница Джулия Дональдсон, которая однажды получала награду из рук Елизаветы II. Джулия утверждает, что перед встречей с новым человеком королева лично просматривает его биографию, при этом держа в руке маркер. 

Джулия Дональдсон
Джулия Дональдсон

Джулия уверена: королева выделяет маркером всего лишь два слова, которые характеризуют человека лучше всего. Например, при встрече с Дональдсон Елизавета II сказала: «О, значит, ты писательница и очень популярна!»

Интересно, после того, как Джулия поделилась своей догадкой, кто еще вспомнит, какими словами монаршая пользовалась при знакомстве? 

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07 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Елизавета II

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