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СМИ: ведущая «Доброго утра» Ирина Муромцева разводится с мужем

Друзья пары откровенно рассказали об отношениях Ирины Муромцевой и ее (пока еще) супруга Максима Волкова. Они уверены, что в скором времени телеведущая и продюсер объявят о разводе.
Максим Волков и Ирина Муромцева с дочерью Александрой
Максим Волков и Ирина Муромцева с дочерью Александрой

На днях стало известно, что в начале августа Ирина Муромцева подала заявление о разводе в 217-й судебный участок Гагаринского района. После 6 лет брака телеведущая решила разойтись со своим супругом — продюсером Максимом Волковым. Тогда ни Ирина, ни ее избранник комментировать домыслы не стали. 

Максим Волков и Ирина Муромцева
Максим Волков и Ирина Муромцева

9 сентября друзья пары подтвердили, что Муромцева и Волков все же решили расстаться. «Ира с Максимом действительно разводятся. Как и полагается, им дали месяц на размышление — вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку», — рассказали инсайдеры журналу «СтарХит».

Ирина Муромцева с дочерью Александрой
Ирина Муромцева с дочерью Александрой

Официальные причины развода держатся в секрете, но в окружении пока еще супругов предполагают, что все дело — в несоответствии рабочих графиков. Занятым Ирине и Максиму последнее время было очень сложно выкраивать время на семью и общение друг с другом. Что и говорить, даже свою дочь Муромцева родила практически на съемочной площадке!

Прямо во время записи утреннего эфира на Первом канале у нее начались схватки. Несмотря на рождение малышки Александры, супруги решили не сбавлять рабочий темп. Ирина признавалась, что практически все время они с мужем общаются только по телефону. Что ж, вероятно, именно по этой причине Муромцева и Волков приняли решение развестись. 

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09 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ira_muromtseva/Instagram
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Ирина Муромцева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • зато советы раздавала в своей рубрике как жить с мужчиной)) видимо, не настолько они оказались действенными в реальной жизни))

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