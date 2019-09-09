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«Сентиментальна и прожорлива»: Мария Миронова поделилась ощущениями во время беременности

Сейчас 46-летняя актриса переживает один из лучших периодов в жизни женщины. Тем не менее радость от ожидания встречи со своим ребенком подчас сопровождается неожиданными изменениями в настроении.
Мария Миронова
Мария Миронова

Мария Миронова не стала скрывать от поклонников свою беременность. Конечно, она не делится с подписчиками всеми подробностями нынешнего состояния, да и об отце наследника (или наследницы) предпочитает не распространяться. Однако время от времени она рассказывает о своем самочувствии и о том, как меняется ее жизнь в ожидании ребенка.

Мария Миронова с мужем
Мария Миронова с мужем

Сейчас Мария вместе с «мужем» (как она сама его называет) наслаждается отдыхом в Греции. Несмотря на свое положение, актриса преодолевает большие расстояния во время пеших прогулкок и даже поднимается в горы ради экскурсионных маршрутов. Многие пользователи Сети отмечали, что, похоже, на здоровье и самочувствии Мироновой беременность совершенно не сказывается.

Мария Миронова
Мария Миронова

Тем не менее в жизни артистки поменялось многое. Например, теперь ей стало сложнее контролировать аппетит, да и все впечатления теперь воспринимаются более ярко. Об этом Мария Миронова поведала в своем Инстаграме 8 сентября. 

Знаменитость выложила фотографию, на которой предстала в белом платье и солнцезащитных очках. На округлившийся живот Мария добавила в фоторедакторе стикер с распустившимся цветком. 

«Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды, это все, что требуется. И ни одной мысли», — рассказала звезда. 

Подписчицы Марии поддержали ее и посоветовали наслаждаться своим состоянием. 

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09 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Родила в 39. Никакой прожорливости не было. Как и дурацких капризов вроде клубники в сале или селедки, фаршированной апельсинами. В последние 1,5 месяца вообще могла есть только яблоки. Так что у всех по-разному.

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