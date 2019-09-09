«Сентиментальна и прожорлива»: Мария Миронова поделилась ощущениями во время беременности

Мария Миронова не стала скрывать от поклонников свою беременность. Конечно, она не делится с подписчиками всеми подробностями нынешнего состояния, да и об отце наследника (или наследницы) предпочитает не распространяться. Однако время от времени она рассказывает о своем самочувствии и о том, как меняется ее жизнь в ожидании ребенка.
Сейчас Мария вместе с «мужем» (как она сама его называет) наслаждается отдыхом в Греции. Несмотря на свое положение, актриса преодолевает большие расстояния во время пеших прогулкок и даже поднимается в горы ради экскурсионных маршрутов. Многие пользователи Сети отмечали, что, похоже, на здоровье и самочувствии Мироновой беременность совершенно не сказывается.
Тем не менее в жизни артистки поменялось многое. Например, теперь ей стало сложнее контролировать аппетит, да и все впечатления теперь воспринимаются более ярко. Об этом Мария Миронова поведала в своем Инстаграме 8 сентября.
Знаменитость выложила фотографию, на которой предстала в белом платье и солнцезащитных очках. На округлившийся живот Мария добавила в фоторедакторе стикер с распустившимся цветком.
«Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды, это все, что требуется. И ни одной мысли», — рассказала звезда.
Подписчицы Марии поддержали ее и посоветовали наслаждаться своим состоянием.