«Сентиментальна и прожорлива»: Мария Миронова поделилась ощущениями во время беременности

Сейчас 46-летняя актриса переживает один из лучших периодов в жизни женщины. Тем не менее радость от ожидания встречи со своим ребенком подчас сопровождается неожиданными изменениями в настроении.

Мария Миронова

Мария Миронова не стала скрывать от поклонников свою беременность. Конечно, она не делится с подписчиками всеми подробностями нынешнего состояния, да и об отце наследника (или наследницы) предпочитает не распространяться. Однако время от времени она рассказывает о своем самочувствии и о том, как меняется ее жизнь в ожидании ребенка.

Мария Миронова с мужем

Сейчас Мария вместе с «мужем» (как она сама его называет) наслаждается отдыхом в Греции. Несмотря на свое положение, актриса преодолевает большие расстояния во время пеших прогулкок и даже поднимается в горы ради экскурсионных маршрутов. Многие пользователи Сети отмечали, что, похоже, на здоровье и самочувствии Мироновой беременность совершенно не сказывается.

Мария Миронова

Тем не менее в жизни артистки поменялось многое. Например, теперь ей стало сложнее контролировать аппетит, да и все впечатления теперь воспринимаются более ярко. Об этом Мария Миронова поведала в своем Инстаграме 8 сентября.



Знаменитость выложила фотографию, на которой предстала в белом платье и солнцезащитных очках. На округлившийся живот Мария добавила в фоторедакторе стикер с распустившимся цветком.

1 2 3 ... 10 28 августа стало известно, что Мария Миронова станет мамой во второй раз

«Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды, это все, что требуется. И ни одной мысли», — рассказала звезда.



Подписчицы Марии поддержали ее и посоветовали наслаждаться своим состоянием.