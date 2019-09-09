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Какое украшение помогает Меган Маркл пережить разлуку с мужем и сыном

38-летняя герцогиня Сассекская без дела не сидит: она занимается бизнес-вопросами и то и дело путешествует по миру. С тоской по любимому мужу и сыну Меган Маркл помогает справиться изысканная подвеска.
Меган Маркл на Открытом чемпионате США
Меган Маркл на Открытом чемпионате США

Герцогиня Сассекская — настоящая мама 21 века. Амбициозная, предприимчивая, вечно занятая. Она легко путешествует с трехмесячным сыном в другие страны и при этом не забывает о работе. С наступлением осени график Меган Маркл станет лишь напряженнее, поэтому ей придется реже видеться с любимой семьей.

На днях 38-летняя герцогиня отправилась за океан, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс во время Открытого чемпионата США по теннису. На этот раз Меган отправилась в «вольное плавание» и прилетела в Америку лишь в сопровождении телохранителей. 

Меган Маркл на Открытом чемпионате США
Меган Маркл на Открытом чемпионате США

По сообщениям источников, герцогиня Сассекская планирует остаться на США на неделю, так что маленький Арчи остается на попечении папы и няни. Многие осудили столь опрометчивый поступок Меган и даже назвали ее безответственной матерью. Тем не менее во время таких поездок герцогиня очень тоскует по принцу Гарри и Арчи — об этом свидетельствует ее особое украшение, напоминающее о родных.

На Открытом чемпионате США Меган Маркл появилась в простом джинсовом платье и сером кардигане. Внимание пользователей Сети привлекла золотая подвеска с двумя кулонами, к которым герцогиня то и дело прикасалась во время соревнований по теннису. 

Выяснилось, что необычное украшение Меган создано в честь принца Гарри и малыша Арчи. На кулонах бренда Mini Mini, выполненных из золота, были выгравированы инициалы герцога Сассекского и его наследника, буквы H и A соответственно. Простая на вид подвеска вовсе не так безыскусна: она включает в себя два крошечных бриллианта. 

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09 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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