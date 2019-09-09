Какое украшение помогает Меган Маркл пережить разлуку с мужем и сыном

38-летняя герцогиня Сассекская без дела не сидит: она занимается бизнес-вопросами и то и дело путешествует по миру. С тоской по любимому мужу и сыну Меган Маркл помогает справиться изысканная подвеска.

Меган Маркл на Открытом чемпионате США

Герцогиня Сассекская — настоящая мама 21 века. Амбициозная, предприимчивая, вечно занятая. Она легко путешествует с трехмесячным сыном в другие страны и при этом не забывает о работе. С наступлением осени график Меган Маркл станет лишь напряженнее, поэтому ей придется реже видеться с любимой семьей.



На днях 38-летняя герцогиня отправилась за океан, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс во время Открытого чемпионата США по теннису. На этот раз Меган отправилась в «вольное плавание» и прилетела в Америку лишь в сопровождении телохранителей.

Меган Маркл на Открытом чемпионате США

По сообщениям источников, герцогиня Сассекская планирует остаться на США на неделю, так что маленький Арчи остается на попечении папы и няни. Многие осудили столь опрометчивый поступок Меган и даже назвали ее безответственной матерью. Тем не менее во время таких поездок герцогиня очень тоскует по принцу Гарри и Арчи — об этом свидетельствует ее особое украшение, напоминающее о родных.

1 2 3 ... 9 На днях Меган Маркл посетила Открытый чемпионат США по теннису

На Открытом чемпионате США Меган Маркл появилась в простом джинсовом платье и сером кардигане. Внимание пользователей Сети привлекла золотая подвеска с двумя кулонами, к которым герцогиня то и дело прикасалась во время соревнований по теннису.



Выяснилось, что необычное украшение Меган создано в честь принца Гарри и малыша Арчи. На кулонах бренда Mini Mini, выполненных из золота, были выгравированы инициалы герцога Сассекского и его наследника, буквы H и A соответственно. Простая на вид подвеска вовсе не так безыскусна: она включает в себя два крошечных бриллианта.