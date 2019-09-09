Светлана Лобода выложила видео с танцующей дочерью Тильдой

Певица крайне редко показывает годовалую малышку Тильду своим фолловерам. Однако иногда она балует их фотографиями и видео из жизни девочки и неизменно очаровывает комментаторов.

8 сентября Светлана Лобода выложила в своих инстаграм-историях короткий видеоролик, в котором ее младшая дочь Тильда весело притоптывает ножками в розовых туфлях. Певица с нежностью побеседовала с девочкой, а потом к их игре присоединился питомец Лободы — Лоло, собака породы мальтипу.

В тот же день Светлана разместила в своем Инстаграме ролик, на котором девочка увлеченно двигается под звуки новой песни Лободы «В зоне риска». Таким нестандартным образом знаменитость объявила о старте нового челленджа, связанного с выходом потенциального хита.

«Такая сладкая», — подписала ролик Светлана. Фолловеры звезды немедленно предположили, что маленькая танцовщица и есть маленькая Тильда. Они обрадовались, что звезда решила наконец-то показать ее лицо, и принялись восторгаться в комментариях. Некоторые даже понадеялись, что малышка с таким замечательным чувством ритма пойдет по стопам своей звездной мамы. Но в комментариях ситуация быстро прояснилась: на видео отчаянно пляшет вовсе не дочь Лободы.

«Господи, я подумала, что это Тильда», «Чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда показалось, что это Тильда. Не пугайте так», «Кроха совсем под другую музыку дергается, это же не ваша дочь», — огорчались поклонники. Они выразили надежду на то, что однажды Светлана все-таки покажет малышку.

Певица по-прежнему скрывает лицо Тильды от посторонних глаз, ограничиваясь снимками ребенка со спины. Светлана родила девочку 24 мая 2018 года. Некоторые поклонники утверждают, что отцом малышки является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

1 2 3 ... 8 Младшей дочери Светланы Лободы не так давно исполнился год

Напомним, что Светлана Лобода растит двух дочерей: 8-летнюю Еву и годовалую Тильду.