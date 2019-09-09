Сбежавшая от мужа принцесса Хайя может получить дипломатическую неприкосновенность, благодаря новой должности

Кажется, в деле бывшей жены шейха Дубая, вынужденной сменить дворец в ОАЭ на дом в Кенсингтоне, наметился прогресс. Некоторые СМИ сообщили, какой шаг предпринял влиятельный родственник принцессы Хайи, чтобы помочь своей сестре и ее детям остаться в Лондоне.

7 сентября в Инстаграме Arabian Royal Agency со ссылкой на газету Al-Quds Al-Arabi появилось известие о новой странице в жизни 45-летней принцессы Хайи. Король Абдалла II распорядился, чтобы его кровную сестру сделали частью иорданской дипломатической миссии в Британии.

Принять такое решение ему посоветовала адвокат, представляющая интересы принцессы, — баронесса Фиона Шеклтон по прозвищу «Стальная магнолия». На ее счету такие громкие дела, как развод принца Чарльза и принцессы Дианы, а также расставание Пола МакКартни с Хизер Миллс.

Новая должность позволит 45-летней Хайе обрести дипломатическую неприкосновенность, которая распространится также на ее детей от Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Так принцесса собирается обезопасить себя, дочь Аль Джалилу и сына Зайеда от возможных действий со стороны разгневанного бывшего мужа.



Принцесса Хайя бинт Аль-Хуссейн бежала из Эмиратов в Германию, взяв с собой детей и порядка 40 миллионов долларов на непредвиденные расходы. Спустя некоторое время она перебралась в Лондон, где остановилась в роскошном доме на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс.

В суде Хайя обвинила бывшего мужа в том, что тот поднимал на нее руку. Также, по слухам, принцесса решила срочно покинуть ОАЭ после истории о неудачном побеге Латифы, одной из дочерей Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Ее быстро и не без скандала вернули на родину, и Хайя, видимо, решила учиться на ошибках родственницы. Она сделала все возможное, чтобы цепкие руки всесильного бывшего мужа не дотянулись ни до нее, ни до детей.

1 2 3 ... 9 В СМИ появились новости о знаменитой беглянке принцессе Хайе

Возможно, теперь принцесса наконец-то сможет вздохнуть спокойно?