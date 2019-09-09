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Что известно о крестнице Меган Маркл, которую рассекретили инсайдеры

Источники, близкие к герцогине Сассекской, уверены: частые поездки Меган в Америку связаны с ее крестницей, маленькой девочкой по имени Изабель. 
Меган Маркл
Меган Маркл

Еще до замужества и переезда в Великобританию Меган Маркл много времени проводила в доме своей подруги Джессики Малруни. Совместные просмотры фильмов, ночевки и семейные посиделки стали доброй традицией звездных приятельниц. Джессика и Меган, по сообщению источника, относятся друг к другу, как сестры. Поэтому когда Малруни родила дочь, именно будущая герцогиня Сассекская стала ее крестной мамой.

Меган Маркл и Изабель
Меган Маркл и Изабель

Малышка Изабель мгновенно стала любимицей Маркл, которая всегда мечтала о дочери. Даже после переезда в Великобританию герцогиня продолжает общаться с девочкой. 

«Меган действительно относится к Изабель, как к собственной наследнице. Они разговаривают и общаются по Скайпу каждый день, а еще Мэг часто посылает рукописные письма и сладкие подарки», — заявил инсайдер порталу New Idea. 

Меган Маркл и Айви
Меган Маркл и Айви

У крестной мамы и Изабель, несомненно, очень тесная связь, и многие уверены, что Меган так часто летает в США именно ради девочки. Тем не менее герцогиня Сассекская тщательно оберегает семью Джессики Малруни от внимания публики. Даже в Инстаграме дизайнера теперь не встретишь совместных фотографий с Меган Маркл. 

Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская всегда очень хотела родить девочку. «Она ждет не дождется, когда будет нянчить свою собственную принцессу», — уверен анонимный источник. 

Что ж, возможно, в скором времени мечта Меган исполнится!

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09 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @jessicamulroney/Instagram, Getty Images
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Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Нанятая PR-компания начала свою работу)))?

  • Ха-ха, незачет! Маркл пофиг на всех, кроме себя, любимой.

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