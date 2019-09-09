Что известно о крестнице Меган Маркл, которую рассекретили инсайдеры

Источники, близкие к герцогине Сассекской, уверены: частые поездки Меган в Америку связаны с ее крестницей, маленькой девочкой по имени Изабель.

Меган Маркл

Еще до замужества и переезда в Великобританию Меган Маркл много времени проводила в доме своей подруги Джессики Малруни. Совместные просмотры фильмов, ночевки и семейные посиделки стали доброй традицией звездных приятельниц. Джессика и Меган, по сообщению источника, относятся друг к другу, как сестры. Поэтому когда Малруни родила дочь, именно будущая герцогиня Сассекская стала ее крестной мамой.

Меган Маркл и Изабель

Малышка Изабель мгновенно стала любимицей Маркл, которая всегда мечтала о дочери. Даже после переезда в Великобританию герцогиня продолжает общаться с девочкой.



«Меган действительно относится к Изабель, как к собственной наследнице. Они разговаривают и общаются по Скайпу каждый день, а еще Мэг часто посылает рукописные письма и сладкие подарки», — заявил инсайдер порталу New Idea.



Меган Маркл и Айви

У крестной мамы и Изабель, несомненно, очень тесная связь, и многие уверены, что Меган так часто летает в США именно ради девочки. Тем не менее герцогиня Сассекская тщательно оберегает семью Джессики Малруни от внимания публики. Даже в Инстаграме дизайнера теперь не встретишь совместных фотографий с Меган Маркл.



1 2 3 ... 10 Джессика Малруни — одна из самых близких подруг Меган Маркл

Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская всегда очень хотела родить девочку. «Она ждет не дождется, когда будет нянчить свою собственную принцессу», — уверен анонимный источник.



Что ж, возможно, в скором времени мечта Меган исполнится!