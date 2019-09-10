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Ксения Собчак и Нино Нинидзе поздравили Максима Виторгана с днем рождения

10 сентября отмечает свой праздник экс-супруг Ксении Собчак. Первой Максима Виторгана поздравила его новая возлюбленная — Нино Нинидзе. 
Ксения Собчак и Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган

Кажется, пользователи Сети уже привыкли, что самой первой комментирует публикации Максима Виторгана именно Ксения Собчак. Если актер поздравляет дочь с именинами, экс-супруга обязательно присоединяется к пожеланиям; когда Максим выкладывает свои размышления на тот или иной счет, опять же — первой высказывается именно Ксения. Однако в день рождения Виторгана телеведущая, похоже, ослабила хватку.

Нино Нинидзе и Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган

С 47-летием своего любимого поздравила Нино Нинидзе. Она разместила в инстаграм-историях совместную с ним фотографию, которую подписала «Сегодня твой день». На снимке влюбленные актеры, обнявшись, смотрят в камеру.

Максим Виторган
Максим Виторган

Сам именинник опубликовал праздничный пост в Инстаграме. «47 (сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления!» — написал Максим Виторган. 

Вместо привычных подарков он попросил неравнодушных поклонников поддержать благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел», попечителем которого Виторган является на протяжении многих лет. 

Ксения Собчак все же не осталась в стороне и трогательно поздравила отца своего ребенка. Она опубликовала в Инстаграме фото с Платоном, который собственными руками (и под чутким руководством мамы) создал для папы открытку. 

«Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще. Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа», — написала Ксения Собчак.

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10 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Meda.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @mvitorgan, @ninosha13, @xenia_sobchak/Instagram
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Максим Виторган

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