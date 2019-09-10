Ксения Бородина вышла в свет со своей свекровью

Телеведущая не раз заявляла, что ее муж всегда должен быть на стороне жены, а не мамы. Подобная философия не мешает Ксении Бородиной отлично проводить время с Юлией Омаровой.

Ксения Бородина

36-летняя Ксения Бородина регулярно высказывается о семейной жизни и любит давать советы своим подписчикам. Недавно фолловеры спросили у телеведущей об отношениях со свекровью. Оказалось, многие женщины сталкиваются с тем, что мужчина в любых конфликтах встает на сторону своей мамы. Бородина довольно резко высказалась по этому поводу.



«Слава богу у меня этой проблемы нет! Но я никогда не могла понять, смотря на своих знакомых, как эти мамы могут так портить жизнь своим детям. Не боритесь с этим, это борьба с ветряными мельницами», — сообщила Ксения.

Юлия Омарова и Ксения Бородина, 9 сентября 2019

Многие пользователи Сети после этих слов решили, что Бородина и вовсе не общается с собственной свекровью. Действительно, Юлия Омарова не появляется на фотографиях в соцсетях сына и невестки, однако регулярно с ними общается. Например, вечером 9 сентября Ксения вместе со свекровью сходили в «Гоголь-центр» на спектакль «Митина любовь».

1 2 3 ... 9 Ксения Бородина хорошо общается с родителями своего мужа

Ксения опубликовала в своем Инстаграме снимок с Юлией Омаровой, который за несколько минут набрал огромное количество лайков. Поклонники отметили, что обе женщины выглядят стильно и молодо. «Курбан, мама у вас огонь!», «Шикарные», «Как две сестры», — написали подписчики.



Не остался в стороне и Курбан Омаров: он без лишних слов разместил эмодзи-сердце в комментариях.