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Ксения Бородина вышла в свет со своей свекровью

Телеведущая не раз заявляла, что ее муж всегда должен быть на стороне жены, а не мамы. Подобная философия не мешает Ксении Бородиной отлично проводить время с Юлией Омаровой. 
Ксения Бородина
Ксения Бородина

36-летняя Ксения Бородина регулярно высказывается о семейной жизни и любит давать советы своим подписчикам. Недавно фолловеры спросили у телеведущей об отношениях со свекровью. Оказалось, многие женщины сталкиваются с тем, что мужчина в любых конфликтах встает на сторону своей мамы. Бородина довольно резко высказалась по этому поводу.

«Слава богу у меня этой проблемы нет! Но я никогда не могла понять, смотря на своих знакомых, как эти мамы могут так портить жизнь своим детям. Не боритесь с этим, это борьба с ветряными мельницами», — сообщила Ксения.

Юлия Омарова и Ксения Бородина, 9 сентября 2019
Юлия Омарова и Ксения Бородина, 9 сентября 2019

Многие пользователи Сети после этих слов решили, что Бородина и вовсе не общается с собственной свекровью. Действительно, Юлия Омарова не появляется на фотографиях в соцсетях сына и невестки, однако регулярно с ними общается. Например, вечером 9 сентября Ксения вместе со свекровью сходили в «Гоголь-центр» на спектакль «Митина любовь».

Ксения опубликовала в своем Инстаграме снимок с Юлией Омаровой, который за несколько минут набрал огромное количество лайков. Поклонники отметили, что обе женщины выглядят стильно и молодо. «Курбан, мама у вас огонь!», «Шикарные», «Как две сестры», — написали подписчики.

Не остался в стороне и Курбан Омаров: он без лишних слов разместил эмодзи-сердце в комментариях. 

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10 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
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Ксения Бородина

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Так вот как выглядят люди, воспитавшие альфонса и бездельника!

  • Это же свекровь Тарасовой))

  • Гость

    Так вот как выглядят люди, воспитавшие альфонса и бездельника!

    Довольны сейчас, наверное, сынок отлично пристроился.

  • О. Появляются новые герои. Не всё же одной Симоне жечь.

  • На Бородину вся семейка молятся))))) где же ещё такую найдут, кот всех содержит. А Бородина и рада стараться, наивная!

  • О, так вот эта женщина воспитавшая Курбана и привившая ему духовные, нравственные постулаты.

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