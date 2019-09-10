Тимати удалил скандальный клип «Москва» из-за миллиона дизлайков

Тимати, кажется, понял, что на этот раз перегнул палку с провластными лозунгами в своем творчестве. Клип «Москва», собравший 1,47 млн дизлайков, больше недоступен на YouTube.

Тимати и Гуф

7 сентября, в день рождения столицы России, Тимати и Гуф выпустили клип под многообещающим названием «Москва». Вроде просто поздравили жителей города с праздником, но нет — здесь все гораздо глубже.

Тимур Юнусов четко обозначил свою политическую позицию, зачитав строчки: «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «Хлопну бургер за здоровье Собянина».

Гуф был менее категоричным в своих мыслях: «Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным, каждый старается что-то сделать по-новому, но главное, чтобы у вас было взаимопонимание».

Тимати

Клип не понравился никому, и это не домыслы, а упрямая статистика. К вечеру 9 сентября он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков, и это абсолютный антирекорд российского YouTube.

В комментариях Тимати называли пропагандистом, продажным рэпером и еще кем похуже. «Правительство со временем сменится, а вы, ребят, уже никогда не отмоетесь», «Не знаю, что всем не нравится песня про Москву Тимати и Гуфа. Это же настоящий арт-объект! Песня о сказочном городе, придуманная на коленке, купленная АДМИНИСТРАЦИЕЙ города за бешеные бабки (наверняка) и выпущенная за день до выборов, – 100% олицетворение нынешней Москвы», «Да, это Тимати и певец ртом Гуф. Запилили продажный видос», — писали в комментариях в Инстаграме Тимати и Гуфа.

Guf (Алексей Долматов)

На один из комментариев Тимати решил ответить и написал огромный пост. Краткое содержание: «Мэра уважаю, Москва похорошела, митинги проплачены, во всем виноват Запад, менять власть не на кого». И, как вы понимаете, стало только хуже.

«А пожилые люди, которые работали всю жизнь, тоже стоят пенсии в семь тысяч? Следи за своими словами, если тебе платят за агитацию и ты выпускаешь такое ''г'' ,то хоть помалкивай и не смей оскорблять граждан, которые работают и требуют защиту своих прав», — отмечают пользователи.

Против такого творчества Тимати вписался 25-летний рэпер Loqiemean. Он отметил, что Юнусов вряд ли получил за этот клип деньги — просто таким образом он хотел еще раз подчеркнуть свою лояльность власти.

Loqiemean

«Учителя, у которых зп по 14к, тоже сами виноваты, правда ведь? Люди, которые не могут получить лекарства от онкологии из-за запрета на ввоз, тоже сами виноваты. Голунов сам виноват, что ему подбросили наркоту. Даже твоя аудитория в **** (шоке) с таких твоих заявлений. Понятно, что клип не за бабки — это просто жест лояльности, чтобы быть на короткой ноге и дальше, но это не отменяет того факта, что за политические бонусы ты в который раз плюешь в лицо россиянам» — написал музыкант.

Гуф, в отличие от Тимати, перед общественностью извинился и сказал, что знать не знал о том, что 8 сентября проходят выборы, хотел поздравить Москву с праздником, «вписался на это на полном энтузиазме» и не получил ни копейки: «Развели меня, подставили, такая фигня. Очень жаль. Я всегда читал про Москву, я всегда упомянул в своих текстах имена мэров. <…> Я вас, наверное, понимаю теперь, что это выглядит, как будто бы меня кто-то заставил прочитать про Собянина. <…> В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее».

И все же справедливость восторжествовала. Клип Тимати и Гуфа стал недоступен на YouTube. Но, как говорится, Интернет помнит все.

1 2 3 4 5 6 7 Клип Тимати и Гуфа «Москва» побил рекорд по количеству дизлайков

«Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — мое уважение! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — заявил Тимати в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).