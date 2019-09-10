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Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

Вот уже несколько недель вся Россия обсуждает, больна или нет Анастасия Заворотнюк. Сама актриса продолжает хранить молчание и публиковать в своем микроблоге фотографии многолетней давности. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

В конце августа отечественные СМИ сообщили, что 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы

Ни Анастасия, ни ее муж Петр Чернышев, ни старшие дети не комментируют информацию, которая не дает покоя всей стране. 

Лишь однажды представитель Заворотнюк сообщил, что в скором времени звезда сама публично расскажет, что с ней происходит. 

Анастасия Заворотнюк
Кадр из микроблога Анастасии Заворотнюк

Время идет, а знаменитость по-прежнему хранит молчание. Впрочем, на днях она наконец появилась в соцсетях. 

Анастасия выложила фото, сделанное еще в начале 2000-х во время съемок «Моей прекрасной няни». 

Актриса не обмолвилась ни словом касаемо своего здоровья и проигнорировала многочисленные вопросы интернет-пользователей. 

  • Анастасия Заворотнюк
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    Анастасия Заворотнюк по-прежнему не комментирует слухи о своей страшной болезни
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Что же, остается надеяться, что на самом деле с Анастасией все в порядке, и она просто не хочет участвовать в обсуждении пустых слухов. И все же мы по-прежнему ждем, когда знаменитость снова начнет делиться хотя бы некоторыми подробностями своей жизни. 

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10 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова), Петр Чернышев

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