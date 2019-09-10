Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

В конце августа отечественные СМИ сообщили, что 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Лишь однажды представитель Заворотнюк сообщил, что в скором времени звезда сама публично расскажет, что с ней происходит.
Время идет, а знаменитость по-прежнему хранит молчание. Впрочем, на днях она наконец появилась в соцсетях.
Актриса не обмолвилась ни словом касаемо своего здоровья и проигнорировала многочисленные вопросы интернет-пользователей.
Что же, остается надеяться, что на самом деле с Анастасией все в порядке, и она просто не хочет участвовать в обсуждении пустых слухов. И все же мы по-прежнему ждем, когда знаменитость снова начнет делиться хотя бы некоторыми подробностями своей жизни.