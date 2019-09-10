Что ты делаешь, Алла? Маленькая дочь Витаса стала большой звездой в Китае

Кажется, совсем скоро мы будем наблюдать появление новой творческой династии! Все потому, что дочь Витаса Алла по примеру отца планирует податься в шоу-бизнес, куда ее уже усиленно зовут.

Витас

В последние годы Витас часто дает концерты в Китае. В Поднебесной у необычного певца просто невероятное количество поклонников — поговаривают, на одном из его последних концертов было (!) двести тысяч зрителей.

Нередко на сцену с Витасом выходит и его 11-летняя дочь Алла, которая так же обладает весьма завидными вокальными данными.

Девочка совершенно не боится выступать перед многотысячной толпой и уже снимает первые любительские клипы. Немудрено, что она привлекла внимание не только фанатов, но и профессионалов.

«Алла очень популярна в Китае, вместе со мной она ездит туда на концерты. Три недели назад она выступала на стадионе, где было 25 тысяч зрителей. Рвали на части! Я этим горжусь!» — похвастался Витас успехами наследницы в беседе с корреспондентом портала «Дни.ру».

Кроме того, артист отметил, что на Аллу уже буквально сыпятся творческие предложения.

По словам мужчины, в Китае девочку заметили и позвали сняться в кино. Судя по всему, дочь Витаса успешно прошла пробы и скоро появится на широких экранах.

Артист не сообщил, как называется лента, в которой произойдет дебют его дочери, а также сроки выпуска фильма. Что же, остается надеяться, что прокат этого кино будет и в России, и мы все с вами оценим талант маленькой Аллы.