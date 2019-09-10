Внучка российского олигарха вышла замуж, чтобы сойтись с бывшим, развелась и стала рэпершей

Валерий Коган, российский миллиардер и совладелец «Домодедово», заплатил в 2017-м за свадьбу внучки 3,5 млн фунтов. А все ради того, чтобы Ирина Беленова через год бросила мужа, вернулась к бывшему и стала рэпершей с сомнительным репертуаром.

В январе 2017-го Лондон узнал, что на самом деле значит Party Like A Russian. И это не водка и балалайка, а Элтон Джон и Мэрайя Кери на сцене. Внучка миллиардера и совладельца «Домодедово» Валерия Когана Ирина пышно отпраздновала свадьбу, за которую щедрый дедушка, по данным СМИ, заплатил около 3,5 млн фунтов (по нынешнему курсу это около 284 млн рублей).

На празднике были все: Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Марк Ронсон, Антонио Бандерас, Валдис Пельш, Яна Чурикова, Игорь Николаев и другие звездные персоны.

Главный гость — сэр Элтон Джон — исполнил на сцене целых 12 песен и пожелал Ирине и ее супругу, англичанину Дэниелу Кэнвею, побольше детей и семейного благополучия. Правда, этому сбыться было не суждено, и Ирина заранее это знала. Замуж она выходила не по любви, а по хитроумному расчету.

Спустя год барышня призналась, что сыграла свадьбу с Дэниэлом только для того, чтобы разозлить своего бывшего молодого человека и заставить его вернуться к ней. Уловка сработала — со студентом-англичанином Ирина развелась (интересно, он знал о хитром плане своей благоверной или действительно в нее влюбился?) и снова начала встречаться с бывшим.

1 2 3 ... 9 Ирина Беленова развелась с мужем-англичанином спустя всего год совместной жизни

Сейчас жизнь внучки олигарха снова круто изменилась: Ирина решила стать рэпершей. Девушка покрасилась в ярко-розовый, взяла себе творческий псевдоним HellGirl и исполняет песни со словами: «Ваши догмы ***, все улыбки с ***, душа бродит по небоскребам».



Дедушка одобряет?