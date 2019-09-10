У 33-летней Лии Мишель диагностировали болезнь, из-за которой она может никогда не забеременеть

Пару лет назад звезда «Королев Крика» и «Хора» Лиа Мишель узнала о том, что у нее синдром поликистозных яичников. Женщинам с этим заболеванием очень сложно забеременеть.

Лиа Мишель

Звезда сериала «Хор», актриса Бродвея и девушка с прекрасным голосом Лиа Мишель вышла замуж за бизнесмена Зенди Рейха в марте этого года.

«Мы так счастливы, что женаты и что нас окружают наши друзья и близкие. Но самое главное — счастливы провести вместе всю свою жизнь», — сказали молодожены журналу People.

Лиа Мишель и Зенди Рейх

Церемония была скромной, на празднование Лиа и Зенди пригласили только самых близких. Мишель, например, пришел поздравить ее лучший друг Джонатан Грофф, который тоже снимался в «Хоре». Кстати, по сюжету сериала герои Лии и Джонатана поженились в конце последнего сезона.

Лиа Мишель и Зенди Рейх

Казалось бы, после свадьбы Лии и Зенди самое время заводить детей, но нет. В 30 лет звезда узнала, что у нее синдром поликистозных яичников. Это сложное в плане диагностики и лечения заболевание, которое является одной из частых причин бесплодия и невынашивания ребенка.

Мишель в интервью изданию Health призналась: «Благодаря диете я могу справиться с заболеванием». Более того, певица и актриса уточняет, что у нее, по сравнению с другими девушками, страдающими от поликистоза, еще все не так плохо. Именно поэтому Мишель долгое время не хотела рассказывать об этом: «Есть женщины, у которых болезнь протекает намного интенсивнее».

1 2 3 4 5 6 7 Лиа Мишель страдает от синдрома поликистозных яичников

Лиа мечтает о большой семье и на вопрос журналиста «кем она видит себя через 10 лет?», ответила: «Черт возьми, я надеюсь быть мамой 10 детей, если вообще физически возможно родить так много! А еще я хочу записывать песни и вернуться на Бродвей».