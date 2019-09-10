Владимир Путин присвоил Анне Михалковой и Виктории Исаковой звания заслуженных артисток РФ

Актрисы получили от президента почетные звания, и первая реакция на эту радостную новость не заставила себя ждать.

10 сентября на официальном интернет-портале правовой информации появился новый указ. В нем президент Владимир Путин распорядился наградить нескольких деятелей культуры. В список вошли и актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова.

Звездам были присвоены звания заслуженных артистов РФ за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Пока неизвестно, как актрисы восприняли это известие, но мама Анны Михалковой уже поделилась своей реакцией в Инстаграме. Она выложила снимок дочери и дополнила его лаконичной, но эмоциональной подписью.

«Поздравляем! Заслуженно!» — порадовалась успехам дочери Татьяна Михалкова.

Фолловеры Татьяны также поздравили ее звездную дочь и отметили актерский талант 45-летней Анны. Некоторые даже удивились, что она получила почетное звание только сейчас.

«Анна Никитична давно заслуживает быть народной актрисой», «Гордимся обеими», «Эти актрисы — шикарные женщины, удачи и творческих успехов».

1 2 3 ... 8 10 сентября стало известно о том, что президент Владимир Путин присвоил Анне Михалковой и Виктории Исаковой звания заслуженных артистов РФ

Добавим, что Анна Михалкова сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Живи и помни», «Обычная женщина», «Любовь с акцентом» и «Связь». В фильмографии Виктории Исаковой больше 70 проектов, в том числе, сериал «Оттепель», за роль в котором она получила «Золотого орла».