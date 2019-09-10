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Иван Ургант показал редкое фото с женой и рассказал о своем идеальном браке

41-летний телеведущий тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Тем не менее он уже много лет счастлив в браке с супругой Натальей Кикнадзе. 10 сентября он впервые за долгое время рассказал об отношениях с женой.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Иван Ургант на протяжении 12 лет живет в любви и согласии с женщиной своей мечты. Не секрет, что с Натальей Кикнадзе он познакомился еще в школе и на выпускном вечере в шутку (или всерьез!) сделал возлюбленной предложение руки и сердца. 

Поженились они лишь спустя годы, причем оба к тому времени успели получить штамп в паспорте. С 2007-го Иван и Наталья наконец обрели семейное счастье и слывут одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Наталья Кикнадзе с дочерью Ниной
Наталья Кикнадзе с дочерью Ниной

Иван Урган — персона публичная и очень популярная, однако телеведущий не стремится выставлять свою жизнь напоказ. На ковровых дорожках он появляется один, а кроме того практически не публикует семейный фотографии в своих соцсетях. Его супруга Наталья кажется одной из самых неуловимых женщин шоу-биза. Именно поэтому подписчики Урганта были удивлены, когда 10 сентября он не только показал редкое фото с женой, но и рассказал об их отношениях.

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант, 10 сентября 2019
Наталья Кикнадзе и Иван Ургант, 10 сентября 2019

«И для меня и для Наташи наш брак является вторым. Или как мы в семье это называем — Audi. Что делает его красивым, надежным и, как видно на фото, не лишенным электричества», — в шутку заявил Иван. 

Несмотря на то, что публикация была рекламной, подписчики были рады узнать подробности о счастливом браке Урганта и Кикнадзе. 

«Какая все-таки хорошая пара», «Иван, вы идеально друг другу подходите», «Супер семья!» — написали восхищенные фолловеры. Что ж, нам остается лишь присоединиться к их словам!

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10 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @urgantcom/Instagram
Теги

Иван Ургант, Наталья Кикнадзе

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