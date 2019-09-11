Наталья Поклонская получила повышение после расставания с супругом

2 сентября Иван Соловьев сообщил о разводе с женой, а уже через неделю она взяла очередную карьерную вершину. Теперь Наталья Поклонская заняла новую, еще более ответственную должность.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Начало осени для Натальи Поклонской выдалось крайне насыщенным. 2 сентября появилась информация о ее расставании с супругом Иваном Соловьевым, с которым она прожила вместе всего один год. Многие были уверены, что это событие негативно скажется на состоянии депутата, однако Наталья не собиралась сидеть сложа руки. Спустя неделю она поделилась с поклонниками новым, на этот раз радостным известием: ее карьера пошла в гору.

Наталья Поклонская

Депутат сообщила об этом в своем Инстаграме. «Вот и принято решение о моем назначении в Комитет Государственной Думы по международным делам! Хочу поблагодарить своих коллег, которые единогласно поддержали меня в моем стремлении работать на новом направлении», — сообщила Поклонская.

1 2 3 ... 10 11 сентября Наталья Поклонская сообщила, что получила повышение

Наталья выразила особую благодарность Вячеславу Володину, который поддержал ее кандидатуру и с радостью доверил ей новую должность.



Пользователи Сети не остались равнодушными и поздравили Поклонскую с новым профессиональным взлетом. «Удачи в непростом деле международной политики», «Успехов и процветания на благо общества!», «Желаю вам мужа найти в международных отношениях», — прокомментировали подписчики Натальи.