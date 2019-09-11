Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Наталья Поклонская получила повышение после расставания с супругом

2 сентября Иван Соловьев сообщил о разводе с женой, а уже через неделю она взяла очередную карьерную вершину. Теперь Наталья Поклонская заняла новую, еще более ответственную должность.
Наталья Поклонская и Иван Соловьев
Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Начало осени для Натальи Поклонской выдалось крайне насыщенным. 2 сентября появилась информация о ее расставании с супругом Иваном Соловьевым, с которым она прожила вместе всего один год. Многие были уверены, что это событие негативно скажется на состоянии депутата, однако Наталья не собиралась сидеть сложа руки. Спустя неделю она поделилась с поклонниками новым, на этот раз радостным известием: ее карьера пошла в гору. 

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат сообщила об этом в своем Инстаграме. «Вот и принято решение о моем назначении в Комитет Государственной Думы по международным делам! Хочу поблагодарить своих коллег, которые единогласно поддержали меня в моем стремлении работать на новом направлении», — сообщила Поклонская. 

Наталья выразила особую благодарность Вячеславу Володину, который поддержал ее кандидатуру и с радостью доверил ей новую должность. 

Пользователи Сети не остались равнодушными и поздравили Поклонскую с новым профессиональным взлетом. «Удачи в непростом деле международной политики», «Успехов и процветания на благо общества!», «Желаю вам мужа найти в международных отношениях», — прокомментировали подписчики Натальи.

Перейти к обсуждению 2


11 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото PhotoXPress.ru, Антон Новодережкин/ТАСС, @nv_poklonskaya/Instagram
Теги

Наталья Поклонская

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • блин, чья же она на самом деле женщина? просто я не вижу иных ее по-настоящему профессиональных качеств, кроме выбивания себе теплых мест...

  • Натали будет заниматься международными отношениями? Это будет весело)))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.