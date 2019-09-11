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«Постельная сцена удалась»: Дарья Мороз дразнит поклонников откровенным фото со съемок

В сериале «Содержанки» актрисе то и дело приходится участвовать в эротических сценах. На этот раз Дарья Мороз доказала, что на съемочной площадке было действительно жарко.
Дарья Мороз и Константин Богомолов
Дарья Мороз и Константин Богомолов

Кинодебют режиссера Константина Богомолова стал настоящей сенсацией. Сериал «Содержанки» рассказывает историю амбициозных женщин, которые стремятся из любовниц обеспеченных мужчин превратиться в их законных жен. Бриллианты, деньги, секс и, конечно, убийства — в этом необычном проекте можно встретить абсолютно все. 36-летняя Дарья Мороз не только исполняет одну из главных ролей (следовательницу Лену Широкову), но и является креативным продюсером сериала.

Члены съемочной группы «Содержанок»
Члены съемочной группы «Содержанок»

Несмотря на то, что после первого сезона Константин Богомолов сменил свой режиссерский статус на должность шоураннера и сценариста, новый предводитель проекта Дарья Жукова создала не менее пикантное и интересное продолжение. Сейчас съемки второго сезона идут полным ходом, поэтому актеры нередко делятся с поклонниками фотографиями закулисья. 

Новый снимок Дарьи Мороз
Новый снимок Дарьи Мороз

В сериале со множеством постельных сцен зачастую не обойтись без юмора, хотя на съемках актерам приходится довольно нелегко. Вечером 10 сентября Дарья Мороз опубликовала в своем Инстаграме кадр, который одних подписчиков заставил улыбнуться, а других едва не возмутил! 

Знаменитость выложила фото со съемок очередной эротической сцены и продемонстрировала мокрое пятно на простыни. «Когда постельная сцена удалась», — лаконично подписала новый снимок Дарья. 

Судя по хештэгам актрисы, партнером по сцене (и кровати) стал Владимир Мишуков, который в сериале играет ее любовника Глеба Ольховского. Подписчики оценили тяжелую работу артистов и уверены, что в новом сезоне их ждет море впечатлений. 

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11 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars. start.ru, @d_moroz/Instagram
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Дарья Мороз

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Мороз- икона антисекса

  • Некрасивая, несексапильная, отталкивающая. Везде каменное лицо. Разве это эротика?

  • Опписались что-ли на съёмках?))

  • А что кто-то обмочился? Почему мокрое пятно на постели? Мороз вообще на мужчину больше похожа, какие с ней постельные сцены?

  • По мне, так она обладательница интересной внешности. Мне на нее смотреть гораздо приятнее, чем на одинаковых со всех сторон Инста-моделей.

  • Гость

    Опписались что-ли на съёмках?))

    По ходу, да. Мочевой пузырь подвел.

  • Некрасивая женшина со скверным характером. Зачем делать такую стрижку с некрасивым лицом.

  • Надеюсь во втором сезоне не будет этой ужасной скверной бездарной актрисы - жены Эрнста Софьи. Я понимаю, блат, но не до такой же степени.Ну и касательно Дарьи и ее героини - ну не верю, что успешный состоятельный мужик может запасть на такую откровенно некрасивую женщину. Да, пусть она не глупа и нетривиальна, но можно найти все это и при нормальной внешности...

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