«Постельная сцена удалась»: Дарья Мороз дразнит поклонников откровенным фото со съемок

В сериале «Содержанки» актрисе то и дело приходится участвовать в эротических сценах. На этот раз Дарья Мороз доказала, что на съемочной площадке было действительно жарко.

Дарья Мороз и Константин Богомолов

Кинодебют режиссера Константина Богомолова стал настоящей сенсацией. Сериал «Содержанки» рассказывает историю амбициозных женщин, которые стремятся из любовниц обеспеченных мужчин превратиться в их законных жен. Бриллианты, деньги, секс и, конечно, убийства — в этом необычном проекте можно встретить абсолютно все. 36-летняя Дарья Мороз не только исполняет одну из главных ролей (следовательницу Лену Широкову), но и является креативным продюсером сериала.

Члены съемочной группы «Содержанок»

Несмотря на то, что после первого сезона Константин Богомолов сменил свой режиссерский статус на должность шоураннера и сценариста, новый предводитель проекта Дарья Жукова создала не менее пикантное и интересное продолжение. Сейчас съемки второго сезона идут полным ходом, поэтому актеры нередко делятся с поклонниками фотографиями закулисья.

Новый снимок Дарьи Мороз

В сериале со множеством постельных сцен зачастую не обойтись без юмора, хотя на съемках актерам приходится довольно нелегко. Вечером 10 сентября Дарья Мороз опубликовала в своем Инстаграме кадр, который одних подписчиков заставил улыбнуться, а других едва не возмутил!



Знаменитость выложила фото со съемок очередной эротической сцены и продемонстрировала мокрое пятно на простыни. «Когда постельная сцена удалась», — лаконично подписала новый снимок Дарья.

Судя по хештэгам актрисы, партнером по сцене (и кровати) стал Владимир Мишуков, который в сериале играет ее любовника Глеба Ольховского. Подписчики оценили тяжелую работу артистов и уверены, что в новом сезоне их ждет море впечатлений.