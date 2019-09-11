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«Наигралась»: Елизавета Боярская устала от съемок и готова отказываться от ролей ради семьи

Талантливая актриса, которую ценят тысячи поклонников со всех уголков России, сделала неожиданное признание. Елизавета Боярская рассказала о своих планах на жизнь, в которой почти не осталось места для съемок.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Максим Матвеев и Елизавета Боярская

В конце мая 2019-го Михаил Боярский высказал неоднозначное мнение об актерской карьере дочери. Звездный отец уверял, что ее профессиональные успехи — совсем не то, чем нужно гордиться.

«Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность!» — заявил Боярский.

Семья Боярских
Семья Боярских

Главное предназначение женщины Михаил видит в создании семьи и воспитании детей. По мнению отца Елизаветы, рано или поздно ей придется сделать выбор между карьерой и женским счастьем. Судя по всему, это решение актриса уже приняла. 

Елизавета Боярская с сыном Григорием
Елизавета Боярская с сыном Григорием

На днях Боярская дала интервью журналу «7Дней», в котором призналась, что профессиональная деятельность отошла для нее на второй план. «В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась. Аппетита к этому у меня поубавилось. Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей», — призналась Елизавета. 

Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актриса заявила, что совмещать успешную карьеру и полноценное воспитание детей ей не удастся, ведь в таком случае будет страдать ее здоровье. Когда она служила в театре, то нередко возвращалась домой поздно вечером и спала всего по 4 часа в сутки.

«Я могла себе позволить, придя со спектакля и уложив ребенка, заявить: ''Это мое время — с двенадцати до трех ночи. И я могу делать все, что хочу''. Смотрела сериал, читала. Сейчас я понимаю: это время на сон. Я стараюсь держать режим, заниматься своим здоровьем: делать зарядку, побольше находиться на свежем воздухе, ходить», — поделилась Елизавета Боярская.

Теперь актриса понимает, что здоровье — слишком ценный ресурс, и она не может тратить его впустую. Елизавета решила максимально уделять время своей семье и воспитанию детей, однако не будет отказываться от интересных проектов.

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11 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, @lizavetabo/Instagram
Теги

Елизавета Боярская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Как актрису ее не люблю, везде одинаковая, и выражение глаз - как у куклы.

  • Может просто ролей не предлагают, как актриса она так себе, вот и наигралась типа

  • Это говормт об адекватности, определённый уровень жизни её устраивает, понимает, что всех денег не заработаешь.Во всём нужен баланс.

  • Пусть еще мультики перестанет озвучивать, пожалуйста. Это же не голос, это наказание божье.

  • Гость

    Это говормт об адекватности, определённый уровень жизни её устраивает, понимает, что всех денег не заработаешь.Во всём нужен баланс.

    как актриса она почти никакая, а погрязшая в пеленках и домашних делах женщина не интересна мужчинам. вот именно - во всем нужен баланс, коим "состредоточиться на семье" не является

  • Наш кинематограф ничего не потеряет.

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