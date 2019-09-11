Стало известно, как и когда завязался роман Ксении Собчак и Константина Богомолова

Вот уже несколько недель одной из главных тем для всеобщего обсуждения является скорая свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак. Пока все ждут вестей о торжестве, в Сети появились не менее интересные подробности касаемо отношений звезд.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Уже в эту пятницу, 13 сентября, Константин Богомолов и Ксения Собчак станут мужем и женой. Конечно, знаменитости все еще пытаются скрывать этот факт. Но разве возможно это сделать, когда в Сети давно гуляет фото их приглашения на свадьбу, а друзья без стеснения делятся подробностями грядущего праздника?

К тому же недавно сама Ксения снялась для октябрьского номера Tatler. Судя лишь по паре фраз, напечатанных на обложке журнала, у Собчак и Богомолова намечается не только свадьба, но и... венчание.

«Я сама делала интервью с Ксенией, ловила ее в родном Питере и где-то между Сардинией и Сен-Тропе. Задавала разные противные вопросы и получала терпеливые подробные ответы», — рассказала фолловерам главный редактор издания Ксения Соловьева.

Журналистка не стала выкладывать подробности будущего материала, который можно будет прочитать уже через пару дней.

Но все же она не смогла не поделиться хотя бы одним интересным фактом из интервью.

«Спойлер: все началось, когда Ксения брала у Кости интервью для тогда еще журнала L'Officiel», — написала в своем микроблоге Соловьева.

1 2 3 ... 10 В скором времени Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся

Напомним, выпуск глянца с беседой Собчак и Богомолова поступил в продажу еще прошлым летом. Неужели будущие супруги закрутили роман, когда еще оба состояли в отношениях?