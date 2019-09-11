Стало известно, как и когда завязался роман Ксении Собчак и Константина Богомолова

Уже в эту пятницу, 13 сентября, Константин Богомолов и Ксения Собчак станут мужем и женой. Конечно, знаменитости все еще пытаются скрывать этот факт. Но разве возможно это сделать, когда в Сети давно гуляет фото их приглашения на свадьбу, а друзья без стеснения делятся подробностями грядущего праздника?
«Я сама делала интервью с Ксенией, ловила ее в родном Питере и где-то между Сардинией и Сен-Тропе. Задавала разные противные вопросы и получала терпеливые подробные ответы», — рассказала фолловерам главный редактор издания Ксения Соловьева.
Журналистка не стала выкладывать подробности будущего материала, который можно будет прочитать уже через пару дней.
«Спойлер: все началось, когда Ксения брала у Кости интервью для тогда еще журнала L'Officiel», — написала в своем микроблоге Соловьева.
Напомним, выпуск глянца с беседой Собчак и Богомолова поступил в продажу еще прошлым летом. Неужели будущие супруги закрутили роман, когда еще оба состояли в отношениях?