В Сети обсуждают предполагаемый роман Семена Слепакова и Светланы Ходченковой

В Сети то и дело появляется информация и слухи об отношениях между звездами. Так, новыми героями бурных обсуждений стали Светлана Ходченкова и Семен Слепаков, которые провели вместе вечер на церемонии «Человек года» по версии журнала GQ.

Семен Слепаков и Светлана Ходченкова

В минувший вторник в столице прошла премия журнала GQ «Человек года». Мероприятие посетили многие представители отечественного кинематографа, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии.

Все внимание гостей вечеринки было заслуженно приковано к Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые скоро сыграют свадьбу и, по слухам, станут родителями

Однако на вечере присутствовала еще одна не менее обсуждаемая и уж точно более неожиданная пара — Светлана Ходченкова и Семен Слепаков.

По информации телеграм-канала «Героиня Татлера» и ряда других источников, вот уже некоторое время продюсер и актриса встречаются. Якобы они сблизились во время съемок сериала «Домашний арест», автором которого является Семен. В нем Светлана сыграла одну из главных ролей.

Весь вечер знаменитости буквально не отходили друг от друга и даже вместе позировали фотографам.

Несмотря на вмиг распространившиеся слухи о своей связи, Слепаков и Ходченкова пока никак не прокомментировали близость своих отношений и не опровергли догадки публики. Вообще, и Светлана, и Семен не любят афишировать подробности своей личной жизни и почти не дают интервью на этот счет.

1 2 3 ... 10 10 сентября Светлана Ходченкова и Семен Слепаков вместе появились на премии «Человек года» GQ

Кстати, этой весной Ксения Собчак заявила, Слепаков разводится с женой, но вскоре выступила с опровержением этой информации, чем вызвала массу подозрений в Сети. К тому же в последнее время продюсер не выходит в свет с супругой, тем самым способствуя всеобщему обсуждению своего брака.