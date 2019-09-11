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В Сети обсуждают предполагаемый роман Семена Слепакова и Светланы Ходченковой

В Сети то и дело появляется информация и слухи об отношениях между звездами. Так, новыми героями бурных обсуждений стали Светлана Ходченкова и Семен Слепаков, которые провели вместе вечер на церемонии «Человек года» по версии журнала GQ. 
Семен Слепаков, Светлана Ходченкова
Семен Слепаков и Светлана Ходченкова

В минувший вторник в столице прошла премия журнала GQ «Человек года». Мероприятие посетили многие представители отечественного кинематографа, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. 

Все внимание гостей вечеринки было заслуженно приковано к Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые скоро сыграют свадьбу и, по слухам, станут родителями

Однако на вечере присутствовала еще одна не менее обсуждаемая и уж точно более неожиданная пара — Светлана Ходченкова и Семен Слепаков. 

Семен Слепаков, Светлана Ходченкова
 

По информации телеграм-канала «Героиня Татлера» и ряда других источников, вот уже некоторое время продюсер и актриса встречаются. Якобы они сблизились во время съемок сериала «Домашний арест», автором которого является Семен. В нем Светлана сыграла одну из главных ролей. 

Весь вечер знаменитости буквально не отходили друг от друга и даже вместе позировали фотографам. 

Несмотря на вмиг распространившиеся слухи о своей связи, Слепаков и Ходченкова пока никак не прокомментировали близость своих отношений и не опровергли догадки публики. Вообще, и Светлана, и Семен не любят афишировать подробности своей личной жизни и почти не дают интервью на этот счет. 

  • Светлана Ходченкова, Семен Слепаков
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    10 сентября Светлана Ходченкова и Семен Слепаков вместе появились на премии «Человек года» GQ
    Смотреть галерею

Кстати, этой весной Ксения Собчак заявила, Слепаков разводится с женой, но вскоре выступила с опровержением этой информации, чем вызвала массу подозрений в Сети. К тому же в последнее время продюсер не выходит в свет с супругой, тем самым способствуя всеобщему обсуждению своего брака. 

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11 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Сергей Бобылев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @slepakovsemyon/Instagram
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Семен Слепаков, Светлана Ходченкова, Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ходченковой,несмотря на красоту,не везет с мужиками. Или они ее не тянут,или ей не то нужно-никто не скажет. А Слепаков харизматичный,обаятельный, у него есть власть и деньги. Быть красивым вовсе не обязательно,когда ты так востребован.

  • Ну а что? Раз уж у Харламова жена-актриса, то почему Слепакову нельзя?))

  • Ей пора бы уже детей рожать и семью создавать, а не прыгать по мужикам, а красота увянет, я оцениваю по уму и по уровню, т.е. образование, достижения.

  • Слепаков - веселый и талантливый, она - рыба. Надеюсь, это все неправда.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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