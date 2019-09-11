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Западные СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер находится в сознании

Появились новости о состоянии семикратного чемпиона «Формулы — 1». В 2013 году гонщик получил серьезную травму головы, и с тех пор медики сражались за его здоровье. Стало известно, как сейчас себя чувствует Шумахер.
Михаэль Шумахер с женой Коринной

10 сентября французская газета Le Parisien пролила свет на состояние Михаэля Шумахера. В 2013 году гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах на альпийском курорте Мерибель. Михаэль перенес две нейрохирургические операции и почти шесть лет провел в коме. Коринна, супруга гонщика, в начале 2019 года заверила поклонников спортсмена, что тот находится в руках лучших специалистов.

Семья Шумахера старается не распространяться о том, как себя чувствует 50-летний гонщик. Согласно информации французского издания, он был перевезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду в начале сентября. О том, что там находится известный человек, свидетельствует только присутствие охраны возле палаты.

Михаэль Шумахер

По словам сотрудницы отделения кардиологии, Михаэль Шумахер находится в сознании. В больнице его навестил Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации и друг семьи. Он провел рядом со спортсменом 45 минут.

Михаэлю предстоит экспериментальное лечение с использованием стволовых клеток. Им займется профессор Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии».  

  • Михаэль Шумахер
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    В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах
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Напоминаем, что у Михаэля Шумахера и его жены Коринны есть двое детей: 22-летняя Джина-Мария и 20-летний Мик. Сын мечтает пойти по стопам своего знаменитого отца и стать пилотом «Формулы — 1».

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11 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Михаэль Шумахер

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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