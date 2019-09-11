Западные СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер находится в сознании

Появились новости о состоянии семикратного чемпиона «Формулы — 1». В 2013 году гонщик получил серьезную травму головы, и с тех пор медики сражались за его здоровье. Стало известно, как сейчас себя чувствует Шумахер.

10 сентября французская газета Le Parisien пролила свет на состояние Михаэля Шумахера. В 2013 году гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах на альпийском курорте Мерибель. Михаэль перенес две нейрохирургические операции и почти шесть лет провел в коме. Коринна, супруга гонщика, в начале 2019 года заверила поклонников спортсмена, что тот находится в руках лучших специалистов.

Семья Шумахера старается не распространяться о том, как себя чувствует 50-летний гонщик. Согласно информации французского издания, он был перевезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду в начале сентября. О том, что там находится известный человек, свидетельствует только присутствие охраны возле палаты.

По словам сотрудницы отделения кардиологии, Михаэль Шумахер находится в сознании. В больнице его навестил Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации и друг семьи. Он провел рядом со спортсменом 45 минут.

Михаэлю предстоит экспериментальное лечение с использованием стволовых клеток. Им займется профессор Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии».

1 2 3 ... 9 В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах

Напоминаем, что у Михаэля Шумахера и его жены Коринны есть двое детей: 22-летняя Джина-Мария и 20-летний Мик. Сын мечтает пойти по стопам своего знаменитого отца и стать пилотом «Формулы — 1».