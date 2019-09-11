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Ксения Собчак объяснила, почему хочет обвенчаться с Константином Богомоловым

Уже ни для кого не секрет, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграют пышную свадьбу. В преддверии торжества будущие супруги дали интервью для журнала Tatler, где рассказали о своих чувствах и планах на будущее. 
Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Совсем скоро состоится главное событие этой осени — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Долгое время влюбленные скрывали, что собираются пожениться — хотя об этом буквально кричали их друзья. 

Недавно знаменитости стали героями нового номера журнала Tatler. В нем-то они и поведали всю правду о своей любви. 

Будущие супруги отказались проводить совместную фотосессию для глянца. К тому же, интервью журналистам они тоже давали по отдельности — якобы потому, что считают себя «самодостаточными» личностями. 

Во время беседы с редактором Tatler Богомолов больше говорил про свою карьеру, лишь отметив, что невероятно влюблен в Собчак. А вот Ксения выдала более сентиментальную ноту, рассказав о начале отношений с режиссером, об их свадьбе и о многом другом. 

 
 

Как оказалось, после заключения брака знаменитости планируют... обвенчаться! Вы не ослышались — Собчак, которая не раз меняла свое отношение к вере и критиковала РПЦ, намерена заключить с возлюбленным духовный союз. 

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Эффектные традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти», — объяснила медиадива. 

Судя по всему, будущие супруги не планируют после свадьбы отправляться в свадебное путешествие — пока у них на это совершенно нет времени. Скорее всего, они просто проведут парочку выходных в загородном доме Собчак.

Кстати, Ксения высказалась и о квартирном вопросе, который так беспокоил окружающих. По словам женщины, у них с Константином все еще нет совместного гнездышка — они то живут в ее доме в Подмосковье, то в столичной квартире режиссера и совершенно не задумываются о приобретении общей недвижимости. 

Прокомментировала знаменитость и новые отношения Максима Виторгана — вот уже несколько месяцев ее бывший муж встречается с актрисой Нино Нинидзе. «У Максима очень красивая и умная девушка. Я желаю им счастья и светлого будущего», — сказала Собчак. 

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11 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • А, понятно. Чтобы в короне в церковь зайти... Ну круто, чо. Только не будет никакого венчания, это хайп, как обычно.

  • Не то чтобы венчаться, им жениться в принципе зачем? Хотя может они как раз, чтобы в загс не идти решили венчаться. Короче, недавно оба развелись, и опять свадьба на триста человеков, не понимаю...

  • Счастья!

  • Она же не верит в Бога. Какое венчание? Очередной пиар.

  • Как она будет венчаться, если он и она евреи ?!

  • 6. Во-первых, они не евреи, во-вторых, национальность и вероисповедание могут быть разными. Евреи тоже крестятся.

  • 6. Во-первых, они не евреи, во-вторых, национальность и вероисповедание могут быть разными. Евреи тоже крестятся.

  • Везде хочет пиариться. Даже в храме, при этом не веря в бога. Все равно этот брак недолгий.

  • Везде хочет пиариться. Даже в храме, при этом не веря в бога. Все равно этот брак недолгий.

  • Везде хочет пиариться. Даже в храме, при этом не веря в бога. Все равно этот брак недолгий.

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