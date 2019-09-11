Ксения Собчак объяснила, почему хочет обвенчаться с Константином Богомоловым

Уже ни для кого не секрет, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграют пышную свадьбу. В преддверии торжества будущие супруги дали интервью для журнала Tatler, где рассказали о своих чувствах и планах на будущее.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Совсем скоро состоится главное событие этой осени — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Долгое время влюбленные скрывали, что собираются пожениться — хотя об этом буквально кричали их друзья.

Недавно знаменитости стали героями нового номера журнала Tatler . В нем-то они и поведали всю правду о своей любви.

Будущие супруги отказались проводить совместную фотосессию для глянца. К тому же, интервью журналистам они тоже давали по отдельности — якобы потому, что считают себя «самодостаточными» личностями.



Во время беседы с редактором Tatler Богомолов больше говорил про свою карьеру, лишь отметив, что невероятно влюблен в Собчак. А вот Ксения выдала более сентиментальную ноту, рассказав о начале отношений с режиссером, об их свадьбе и о многом другом.

Как оказалось, после заключения брака знаменитости планируют... обвенчаться! Вы не ослышались — Собчак, которая не раз меняла свое отношение к вере и критиковала РПЦ, намерена заключить с возлюбленным духовный союз.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Эффектные традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти», — объяснила медиадива.

Судя по всему, будущие супруги не планируют после свадьбы отправляться в свадебное путешествие — пока у них на это совершенно нет времени. Скорее всего, они просто проведут парочку выходных в загородном доме Собчак.



Кстати, Ксения высказалась и о квартирном вопросе, который так беспокоил окружающих. По словам женщины, у них с Константином все еще нет совместного гнездышка — они то живут в ее доме в Подмосковье, то в столичной квартире режиссера и совершенно не задумываются о приобретении общей недвижимости.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак и Константин Богомолов дали большое интервью журналу Tatler

Прокомментировала знаменитость и новые отношения Максима Виторгана — вот уже несколько месяцев ее бывший муж встречается с актрисой Нино Нинидзе. «У Максима очень красивая и умная девушка. Я желаю им счастья и светлого будущего», — сказала Собчак.