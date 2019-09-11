«Это не совсем мой мир!»: муж Сати Казановой заявил, что не любит выходить с ней в свет

Сати Казанова и Стефано Тиоццо вместе уже два года. За это время итальянский фотограф не раз появлялся с супругой на ковровых дорожках. Однако от подобного времяпрепровождения он совершенно не в восторге!

Стефано Тиоццо и Сати Казанова на премии GQ, 2019

Вчера Стефано Тиоццо вместе с Сати Казановой посетили премию GQ. Безупречные наряды и сияющий вид пары привлекли внимание звездной публики. Сам Стефано одеваться с иголочки не любит — ему гораздо ближе альпинистские снаряжения, снегоступы или костюмы аквалангистов. Именно в экстремальных условия итальянский фотограф чувствует себя комфортнее всего.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Именно поэтому он не любит выходить в свет вместе с супругой. «Никогда не знаю, как себя вести, когда мне приходится посещать большие события русской общественной жизни с женой. Это не совсем мой мир. Мне нужно, чтобы ветер в лицо, снег в минус 40, природа... А тут всякий раз моя жена одевает меня во все самое лучшее, как в первый день в школе, но не потому, что у нее какая-то мания, а потому, что так нужно», — признался фотограф журналисту «7Дней».

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Однако Сати поддерживает своего супруга и сама понимает, что нарядные платья и роскошные мероприятия — далеко не главное в жизни. Часто звездная пара воспринимает подобные рауты как своеобразную игру.



«В общем-то интересно находиться в контексте, где вас заставляют быть супер-идеальными, где все соревнуются, чтобы увидеть, кто круче», — поделился Стефано.

1 2 3 ... 10 Стефано Тиоццо и Сати Казанова регулярно выходят вместе в свет

Также Тиоццо поведал, что его ставят в тупик некоторые бестактные вопросы журналистов. Например, о том, когда же они с Сати заведут детей. Вероятно, на родине фотографа подобная откровенность не принята, поэтому он каждый раз приходит в замешательство, когда разговор затрагивает личные темы.