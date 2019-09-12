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Сара Фергюсон вспомнила, как чуть не умерла при теракте 9/11

Прошло уже 18 лет со дня страшной катастрофы, произошедшей в США. 11 сентября 2001-го террористы взорвали башни-близнецы в самом сердце Нью-Йорка. Оказалось, среди многочисленных жертв могла быть и Сара Фергюсон. 
Сара Фергюсон
Сара Фергюсон

Жители США вряд ли когда-нибудь забудут события, произошедшие 11 сентября 2001-го. В тот день исламские террористы направили самолет на башни-близнецы, в результате чего погибло порядка 3 000 человек. «Боль нации» не отпускает американцев до сих пор, и ежегодно в эту траурную дату они воздают дань памяти жертвам теракта.

Их боль разделяют люди со всего мира, а некоторые и вовсе признаются, что едва не погибли в тот страшный день. Одной из таких счастливиц стала Сара Фергюсон, которая вспомнила события своего американского путешествия осенью 2001-го.

Сара Фергюсон
Сара Фергюсон

На 101-м этаже Северной башни у экс-супруги принца Эндрю находился офис благотворительного фонда помощи детям. Она курировала деятельность организации и лично решала многие вопросы. 11 сентября Сара прилетела в Нью-Йорк, чтобы посетить офис и разобраться с документами. Она сетовала, что застряла в пробке и опаздывала. Однако именно эти лишние 20 минут спасли ее жизнь. 

Когда Сара наконец добралась до башен-близнецов, здания уже загорелись, а вокруг была паника и суматоха. Это событие, как призналась сама Фергюсон, полностью изменило ее взгляды на мир. 

«Теперь я воспринимаю каждую минуту своей жизни, как благословение, и я привыкла фокусироваться на настоящем. Если вы забегаете далеко вперед, то пропускаете состояние здесь и сейчас», — поделилась Сара в интервью британскому Hello!

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12 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Сара Фергюсон

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