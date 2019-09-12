Сати Казанова переезжает жить в Италию

В течение двух лет артистка жила фактически на две страны, ведь сама Сати Казанова из России, а ее муж — итальянец. Наконец знаменитость приняла важное решение.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Эта пара не вписывается ни в какие рамки гламурной светской жизни. Умело мимикрируют, да только едва сдерживают смех, когда наблюдают гонку за престижем, статусом и богатством. Она уже давно перестала писать «попсовые» песни и занимается созданием музыкальных мантр, умело перекладывая индуистские сочинения на музыку. Он — вольный художник, фотограф всего мира, который живет просто, радуется мелочам и обожает путешествовать.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Стефано часто привозит Сати в Турин, откуда он родом. Казанова поделилась, что за два года супружества успела исследовать всю Италию, ведь родственники Тиоццо разбросаны по всем уголкам солнечной страны. 36-летняя артистка в интервью журналу «СтарХит» призналась, что именно в Италии чувствует вкус жизни и ощущает себя комфортнее всего.



«Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita», — поделилась Сати.

1 2 3 ... 10 Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в 2017-м

Решение о переезде появилось у певицы еще год назад, во время встречи со Стингом на одном из московских концертов. Сати познакомилась с британским музыкантом и выяснила, что тот вместе с женой на протяжении 20 лет наслаждаются жизнью на собственной вилле в Тоскане.



«Я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего», — заявила Сати Казанова.