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Сати Казанова переезжает жить в Италию

В течение двух лет артистка жила фактически на две страны, ведь сама Сати Казанова из России, а ее муж — итальянец. Наконец знаменитость приняла важное решение. 
Стефано Тиоццо и Сати Казанова
Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Эта пара не вписывается ни в какие рамки гламурной светской жизни. Умело мимикрируют, да только едва сдерживают смех, когда наблюдают гонку за престижем, статусом и богатством. Она уже давно перестала писать «попсовые» песни и занимается созданием музыкальных мантр, умело перекладывая индуистские сочинения на музыку. Он — вольный художник, фотограф всего мира, который живет просто, радуется мелочам и обожает путешествовать.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова
Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Стефано часто привозит Сати в Турин, откуда он родом. Казанова поделилась, что за два года супружества успела исследовать всю Италию, ведь родственники Тиоццо разбросаны по всем уголкам солнечной страны. 36-летняя артистка в интервью журналу «СтарХит» призналась, что именно в Италии чувствует вкус жизни и ощущает себя комфортнее всего.

«Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita», — поделилась Сати.

Решение о переезде появилось у певицы еще год назад, во время встречи со Стингом на одном из московских концертов. Сати познакомилась с британским музыкантом и выяснила, что тот вместе с женой на протяжении 20 лет наслаждаются жизнью на собственной вилле в Тоскане. 

«Я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего», — заявила Сати Казанова.

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12 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @satikazanova, @stefanotiozzo/Instagram
Теги

Сати Казанова, Стефано Тиоццо

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Отряд не заметил потери бойца.

  • Скатертью дорога.

  • Он - вольный фотограф, она - вольная певица, все прекрасно. Один только вопрос - а на что эти две вольные птицы в Италии жить собираются ? Кто их будет содержать? Бывший казахский друг Сати?

  • А в целом я за нее рада, конечно.

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