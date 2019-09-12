Антидепрессанты, травля и 7 потерянных кг: вдова Максима Дадашева рассказала, как живет после смерти мужа

Преждевременная кончина подающего надежды российского боксера в конце июля стала огромным ударом для его семьи. Елизавета Апушкина, вдова Максима Дадашева, откровенно рассказала о последних минутах мужа и о том, что сейчас происходит в ее жизни.

28-летний Максим Дадашев умер от отека мозга 23 июля 2019 года. Он пропустил множество ударов в поединке с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, почувствовал себя плохо после боя и скончался в одном из госпиталей Америки, несмотря на усилия врачей. У него остались жена Елизавета Апушкина и 2-летний сын Даниэль.

В беседе с изданием Sports.ru вдова боксера поделилась историей их с Максимом любви. Они познакомились в 2008 году и уже спустя месяц начали встречаться. Их ничто не останавливало: ни то, что лезгинская семья Дадашева была против его девушки-атеистки, ни сомнения родителей Апушкиной насчет любви дочери к мусульманину. Через семь лет свадьба состоялась.

Примечательно, что настаивали на пышном торжестве родственники Максима, сами влюбленные хотели отправиться в путешествие. В результате семья Дадашева осталась недовольна праздником. Отношения с ними у Елизаветы так и не сложились.

«После смерти Макса мне звонил только его брат и только для того, чтобы потребовать деньги», — призналась Елизавета.

Елизавета отметила, что они с Максимом всегда созванивались после взвешивания. Лишь в тот роковой день 20 июля он сказал, что свяжется с женой, когда закончится бой, но так и не позвонил.

Когда Елизавета прилетела в Америку, врачи почти сразу сказали ей, что надежды нет.

«Тогда я поняла, что мой мир рухнул. Вы не представляете, как страшно мне было. Чтоб вы понимали, я любила Максима больше всех на свете».

Она решила позволить ребенку попрощаться с отцом, и маленький Даниэль, очутившись в палате, начал трясти Максима. Мальчик посчитал, что папа просто уснул. Елизавета добавила, что ей было очень страшно в этот момент. Елизавета провела у постели Максима 11 часов и наблюдала, как врачи пытаются заставить его сердце биться.

Спустя полтора месяца после похорон Дадашева Елизавета сообщила, что ей очень тяжело оправиться от трагической гибели мужа. Она даже забывается и говорит о нем иногда в настоящем времени. Елизавета вынуждена пить антидепрессанты и только с их помощью может взаимодействовать с окружающим миром. Она сильно похудела — от горя молодая вдова сбросила 7 килограммов.

В социальных сетях ее преследуют хейтеры, которые критикуют внешний вид Елизаветы и ее татуировки. Их не смущает даже то, что у нее недавно умер муж, а 2-летний ребенок остался без отца. Вдова боксера старается не реагировать на нападки и испытывает по отношению к ненавистникам жалость.

«Я не представляю, что должно было бы со мной произойти, чтобы я зашла на страничку к чужому человеку, у которого случилось горе, и писала гадости. У меня сердце бы болело за этого человека, я бы на себя перенимала его боль».

1 2 3 ... 8 Елизавета Дадашева подробно рассказала, как живет после трагической гибели мужа

Добавим, что Елизавета сталкивается не только с хейтерами. В Сети она нашла и новых друзей. Их добрые слова помогают ей отыскать в себе силы жить дальше.