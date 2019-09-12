Меган Маркл лично представила свою коллекцию одежды, но все обсуждают ее пышную шевелюру и стройную фигуру

Во время беременности и декрета Меган Маркл работала над созданием собственной коллекции женской одежды. 12 сентября герцогиня Сассекская наконец представила результат своих долгих трудов публике, появившись на презентации в вещах из собственной линии.

Меган Маркл

Этим летом стало известно, что 38-летняя Меган Маркл готовится выпустить линию деловой одежды совместно со знаменитым демократичным брендом Marks&Spencer и другими не менее известными британскими марками (Jigsaw, John Lewis&Partners и Misha Nonoo).

Своим модным проектом супруга принца Гарри преследует благородную цель — поддержать подопечных фонда Smart Works.

В рамках акции предусмотрено, что после покупки одного предмета из коллекции одна точно такая же вещь будет отправлена нуждающимся женщинам.

По слухам, герцогиня Сассекская работала над запуском линии с начала этого года. «Несмотря на декретный отпуск, ноутбук Меган очень редко простаивал без дела: она всегда была на связи и следила за процессом», — сообщил инсайдер изданию Vanity Fair.

12 сентября королевская особа наконец представила свое творение публике, выложив целую серию фото в Инстаграме.

«После переезда в Великобританию мне было очень важно встретиться с сообществами и организациями, которые выполняют значимую работу, и попытаться сделать все возможное, чтобы помочь им усилить свое влияние», — прокомментировала Меган свой проект.



Вскоре после публикации новости в одном из лондонских бутиков John Lewis&Partners началась презентация коллекции. Герцогиня лично посетила мероприятие, примерив рубашку и брюки из своей новой линии.



В строгом аутфите и с пышной прической Меган выглядела просто бесподобно, продемонстрировав успешные результаты своего похудения после родов. Конечно, мы все прекрасно знаем о том, как идет Маркл деловая одежда — еще со времен съемок «Форс-мажоров».

1 2 3 ... 12 Меган Маркл совместно с Jigsaw, John Lewis&Partners, Misha Nonoo и Marks&Spencer представила линию деловой одежды

В коллекцию вошло всего пять предметов, выдержанных в весьма лаконичном стиле: белая рубашка и черные брюки, пиджак и платье, а также сумка-шопер. Коллекция Меган Маркл появится в продаже во всех магазинах Marks&Spencer в течение нескольких недель.