СМИ: к свадьбе с Ксенией Собчак Константин Богомолов похудел на 18 кг

Уже 13 сентября режиссер и телеведущая свяжут себя узами брака. Стало известно о том, на какие жертвы пошел Константин Богомолов ради того, чтобы выглядеть безупречно на венчании.

До главного события осени осталось ждать совсем недолго. В преддверии важной даты открываются новые и новые подробности грядущей свадьбы Константина и Ксении.

Так, в СМИ появилась информация, что Богомолов основательно занялся своей внешностью. Он и прежде не отличался излишней полнотой, но, по слухам, решил, что нет предела совершенству.

«Богомолова я знаю давно. Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе», — сообщила «Комсомольской правде» знакомая режиссера.

Та же неизвестная приятельница Константина поведала о том, что он пригласил на свадьбу свою бывшую жену Дарью Мороз, с которой поддерживает хорошие отношения. Однако актриса отказалась посетить праздник.

1 2 3 ... 9 СМИ сообщают, что Константин Богомолов вовсю готовится к свадьбе с Ксенией Собчак

Добавим, что на свадьбе Богомолова ожидается 300 гостей. Мероприятие, по слухам, пройдет в ресторане L'altro Bosco, который находится в торговом центре «Петровский Пассаж».