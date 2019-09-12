СМИ: к свадьбе с Ксенией Собчак Константин Богомолов похудел на 18 кг

До главного события осени осталось ждать совсем недолго. В преддверии важной даты открываются новые и новые подробности грядущей свадьбы Константина и Ксении.
Так, в СМИ появилась информация, что Богомолов основательно занялся своей внешностью. Он и прежде не отличался излишней полнотой, но, по слухам, решил, что нет предела совершенству.
Та же неизвестная приятельница Константина поведала о том, что он пригласил на свадьбу свою бывшую жену Дарью Мороз, с которой поддерживает хорошие отношения. Однако актриса отказалась посетить праздник.
Добавим, что на свадьбе Богомолова ожидается 300 гостей. Мероприятие, по слухам, пройдет в ресторане L'altro Bosco, который находится в торговом центре «Петровский Пассаж».