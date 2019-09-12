Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: к свадьбе с Ксенией Собчак Константин Богомолов похудел на 18 кг

Уже 13 сентября режиссер и телеведущая свяжут себя узами брака. Стало известно о том, на какие жертвы пошел Константин Богомолов ради того, чтобы выглядеть безупречно на венчании.
Ксения Собчак, Константин Богомолов

До главного события осени осталось ждать совсем недолго. В преддверии важной даты открываются новые и новые подробности грядущей свадьбы Константина и Ксении. 

Константин Богомолов, Ксения Собчак

Так, в СМИ появилась информация, что Богомолов основательно занялся своей внешностью. Он и прежде не отличался излишней полнотой, но, по слухам, решил, что нет предела совершенству. 

«Богомолова я знаю давно. Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе», — сообщила «Комсомольской правде» знакомая режиссера.

Та же неизвестная приятельница Константина поведала о том, что он пригласил на свадьбу свою бывшую жену Дарью Мороз, с которой поддерживает хорошие отношения. Однако актриса отказалась посетить праздник. 

  • Константин Богомолов
    1 2 3 ...9
    СМИ сообщают, что Константин Богомолов вовсю готовится к свадьбе с Ксенией Собчак
    Смотреть галерею

Добавим, что на свадьбе Богомолова ожидается 300 гостей. Мероприятие, по слухам, пройдет в ресторане L'altro Bosco, который находится в торговом центре «Петровский Пассаж».

Перейти к обсуждению 1


12 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Гавриил Григоров/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Ксения Угольникова, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ксения Собчак

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Молодец! Он подходят друг другу. Только.. разве он еврей?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.