Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Самара дала еще один шанс Диме Билану

На днях исполнитель хита «Молния» принес свои извинения жителям Самары из-за выступления на концерте в нетрезвом виде. Похоже, растроганные зрители простили артиста и позволили ему исправить ошибку.
Дима Билан
Дима Билан

Несколько дней назад Дима Билан возмутил своих поклонников неудачным выступлением в Самаре. Артист появился на сцене в нетрезвом виде, чем обидел преданных фанатов, которые так долго ждали встречи с любимым певцом. Билан уже на следующий день принес публичные извинения и признался, что собирается устроить бесплатный сольный концерт для самарцев, а также планирует подарить городу детскую площадку и дорогостоящее оборудование для больницы.

Дима Билан
Дима Билан

Дело было за малым — получить прощение от жителей города, а также согласовать площадку для выступления. Формальными вопросами, покупкой медицинских аппаратов и местом для обустройства игровой детской зоны занялась команда Яны Рудковской, которая оценила мужество и честность своего подопечного. 

Дима Билан и Яна Рудковская
Дима Билан и Яна Рудковская

12 сентября стало известно, что горожане простили артиста и подарили ему возможность реабилитироваться в их глазах. Об этом Дима Билан сообщил в своем Инстаграме.

«Спасибо городу Самара! За то, что даете мне этот шанс! Я хочу вернуть наше с вами доверие друг к другу. Большой бесплатный концерт для всех желающих! У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку! Я сам, как обычный человек, часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий; идя по улице, листая дома интернет, наблюдая несправедливость, часто окружающую нас, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося?! Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот ''огонь'', который, видимо, заслужил!» — поделился Дима Билан.

Кроме того, артист поблагодарил всех тех, кто выразил ему поддержку и сочувствие. «Спасибо еще раз всем, кто меня попытался понять, включил эмпатию и оставил добрые комментарии — вы настоящие люди, не падальщики и не стервятники! Другим же судья не я, Бог. Простите!» — заявил Билан.

Перейти к обсуждению 1


12 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @bilanofficial/Instagram
Теги

Дима Билан

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • и всё равно он клёвый!!!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.