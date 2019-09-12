Самара дала еще один шанс Диме Билану

На днях исполнитель хита «Молния» принес свои извинения жителям Самары из-за выступления на концерте в нетрезвом виде. Похоже, растроганные зрители простили артиста и позволили ему исправить ошибку.

Дима Билан

Несколько дней назад Дима Билан возмутил своих поклонников неудачным выступлением в Самаре. Артист появился на сцене в нетрезвом виде, чем обидел преданных фанатов, которые так долго ждали встречи с любимым певцом. Билан уже на следующий день принес публичные извинения и признался, что собирается устроить бесплатный сольный концерт для самарцев, а также планирует подарить городу детскую площадку и дорогостоящее оборудование для больницы.

Дима Билан

Дело было за малым — получить прощение от жителей города, а также согласовать площадку для выступления. Формальными вопросами, покупкой медицинских аппаратов и местом для обустройства игровой детской зоны занялась команда Яны Рудковской, которая оценила мужество и честность своего подопечного.

Дима Билан и Яна Рудковская

12 сентября стало известно, что горожане простили артиста и подарили ему возможность реабилитироваться в их глазах. Об этом Дима Билан сообщил в своем Инстаграме.



«Спасибо городу Самара! За то, что даете мне этот шанс! Я хочу вернуть наше с вами доверие друг к другу. Большой бесплатный концерт для всех желающих! У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку! Я сам, как обычный человек, часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий; идя по улице, листая дома интернет, наблюдая несправедливость, часто окружающую нас, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося?! Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот ''огонь'', который, видимо, заслужил!» — поделился Дима Билан.

1 2 3 ... 9 На днях Дима Билан попал в неприятную историю

Кроме того, артист поблагодарил всех тех, кто выразил ему поддержку и сочувствие. «Спасибо еще раз всем, кто меня попытался понять, включил эмпатию и оставил добрые комментарии — вы настоящие люди, не падальщики и не стервятники! Другим же судья не я, Бог. Простите!» — заявил Билан.