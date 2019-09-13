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Анна Седокова ответила на обвинения в том, что увела женатого баскетболиста из семьи

12 сентября супруга Яниса Тимма призналась, что тот изменял ей, и косвенно обвинила в разрыве Анну Седокову. 36-летняя артистка не смогла вынести волну критики в свой адрес и прокомментировала ситуацию. 

Вчера соцсети Анны Седоковой буквально атаковали возмущенные подписчики, которые обвиняли певицу чуть ли не во всех смертных грехах. «Разлучница», «Разрушительница семьи», «Увела женатого!» — эти и другие подобные комментарии наводнили Инстаграм звезды. 

Янис Тимма с сыном
Янис Тимма с сыном

Похоже, долго скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой певице не удалось, а помогла в этом супруга спортсмена. На днях она дала откровенное интервью, в котором призналась, что полгода знала об изменах мужа, но прощала его ради маленького ребенка. Это и возмутило пользователей Сети, которые поспешили отчитать Анну Седокову за недостойное поведение. Поначалу артистка не собиралась отвечать хейтерам, однако вынуждена была прояснить ситуацию.

Инстаграм-обращение Анны Седоковой
Инстаграм-обращение Анны Седоковой

«Столько грязи в прессе. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! Он гордость своей страны, своей команды и моя гордость», — заявила Анна Седокова. 

  • Анна Седокова
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    Полгода назад появились слухи о том, что сердце Анны Седоковой снова занято
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Певица намекнула, что в скором времени поклонники узнают неожиданный поворот в этой истории, и попросила подождать, пока время все расставит на свои места. Кроме того, звезда впервые отметила аккаунт своего бойфренда и добавила эмодзи-сердечко. 

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13 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @annasedokova, @janis.timma/Instagram
Теги

Анна Седокова

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21 комментарий Добавить комментарий
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  • А мужика кто-нибудь стыдит? Или как всегда во всем виновата женщина? Седокова, конечно, давно уже без комментариев, но и Тимма этого никто как козлика на веревочке никто не заставлял ходить, тем более аж полгода... Двойная мораль.

  • о_О и моя гордость)

  • Вот куда лезут эти Седаковы- Лопырёвы???!!! Ну если ты такая крутая, типа, лючше его жены, найди НЕ женатого себе и уж тем более - без детей!!!

  • Ну, конечно, что тут еще можно сказать!!!! Гордость страны, команды... Слушайте мои песни.... Противно!!!!!!

  • Седокова не захочет, он не вскочит

  • «Слушайте мои песни и приходите на игры» 😂

  • Гость

    Ну, конечно, что тут еще можно сказать!!!! Гордость страны, команды... Слушайте мои песни.... Противно!!!!!!

    Все правильно она сказала. Он гордость страны. Она любит свое творчество. Что не так?

  • обьявит что он папа номер 4?

  • Ждите четвертого ребенка)

  • Полгода встречаются, а Седокова еще не беременна, как так?

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