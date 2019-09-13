Анна Седокова ответила на обвинения в том, что увела женатого баскетболиста из семьи

12 сентября супруга Яниса Тимма призналась, что тот изменял ей, и косвенно обвинила в разрыве Анну Седокову. 36-летняя артистка не смогла вынести волну критики в свой адрес и прокомментировала ситуацию.

Вчера соцсети Анны Седоковой буквально атаковали возмущенные подписчики, которые обвиняли певицу чуть ли не во всех смертных грехах. «Разлучница», «Разрушительница семьи», «Увела женатого!» — эти и другие подобные комментарии наводнили Инстаграм звезды.

Янис Тимма с сыном

Похоже, долго скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой певице не удалось, а помогла в этом супруга спортсмена. На днях она дала откровенное интервью, в котором призналась, что полгода знала об изменах мужа, но прощала его ради маленького ребенка. Это и возмутило пользователей Сети, которые поспешили отчитать Анну Седокову за недостойное поведение. Поначалу артистка не собиралась отвечать хейтерам, однако вынуждена была прояснить ситуацию.

Инстаграм-обращение Анны Седоковой

«Столько грязи в прессе. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! Он гордость своей страны, своей команды и моя гордость», — заявила Анна Седокова.

1 2 3 ... 10 Полгода назад появились слухи о том, что сердце Анны Седоковой снова занято

Певица намекнула, что в скором времени поклонники узнают неожиданный поворот в этой истории, и попросила подождать, пока время все расставит на свои места. Кроме того, звезда впервые отметила аккаунт своего бойфренда и добавила эмодзи-сердечко.