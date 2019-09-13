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«Готова к главному дню»: Ксения Собчак выложила фото в свадебном платье

День пятницы 13-е станет знаменательным для Константина Богомолова и его избранницы. Сегодня утром невеста опубликовала первое свадебное (и очень трогательное) фото с женихом. Делаются последние приготовления.
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Этого дня общественность ждала так же сильно, как и сами без пяти минут супруги. 13 сентября, в пятницу, Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся. По традиции, утро невесты началось довольно рано, ведь ей нужно успеть сделать укладку, макияж и подготовиться к торжественной церемонии.

Многие звезды с юмором называют эту свадьбу самым громким событием года и признают, что влюбленные стали «королями инфоповодов». Действительно, публику интересует в этом событии абсолютно все, начиная от меню, заканчивая wish-листом. Ксения Собчак и Константин Богомолов щедро делились информацией о предстоящем торжестве и в интервью рассказывали, как будет проходить пятница 13-го. 

Невеста даже утром во время сборов не забыла выложить романтический снимок с женихом. На новой фотографии в Инстаграме Ксения Собчак продемонстрировала парные браслеты, на которых выгравированы инициалы будущих супругов. «К + К = Любовь», — лаконично подписала кадр телеведущая. 

Ксения Собчак в свадебном платье
Ксения Собчак в свадебном платье

Кроме того, Ксения опубликовала снимок в свадебном платье и с роскошной фатой. На фотографии она стояла спиной к камере, однако бдительные фолловеры рассмотрели потрясающий аутфит знаменитости.

«Мне кажется, я готова к главному дню», — подписала снимок Ксения.

Поклонники мгновенно оценили публикацию звезды. «Ксения, похоже, счастлива с этим мужчиной, как никогда», «Жаль, первый раз не на всю жизнь оказался. Пусть тогда второй сложится. Берегите друг друга», «Красавица и молодец, живи для себя и радуйся», — прокомментировали пользователи Сети.

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13 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Starface, Валерий Шарифулин/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Совет да любовь.

  • Да, для Него этот день главный, тут она права. Муммитроль будет играть в загсе главную композицию: как же тебе повезло, моя невеста! Совет да любофь.

  • Почему мне так смешно?🤪

  • Ну пока как-то не очень, если честно. Спина некрасиво смотрится, укладки нет, на первой свадьбе и то как-то поинтереснее был образ, тогда Сергееенко сшила ей действительно оригинальный наряд, а здесь все банально. А кто дизайнер в итоге?

  • Таки, фата?

  • Ну вот как бы Ксения не кричала, что она «не такая», и взамуж ей не важен - все равно типичная пользовательница одноклассников. Меня берут замуж, ЗАМУЖ БЕРУТ ! НЕ УСПЕЛА РАЗВЕСТИСЬ, УЖЕ В ЗАГС ТАЩАТ!!

  • Они что, сатанисты чтобы в черную пятницу 13го еще и на полную луну жениться 😂Невеста, фата, мммда

  • это 100 % развод просто дело времени

  • Что творит с Собчак любовь. К+К=любовь. мимимими

  • Ну такое... браслетики как из детского садика. Жених и невеста не молоды, не красивы. Умиления лично у меня нет

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