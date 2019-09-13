«Готова к главному дню»: Ксения Собчак выложила фото в свадебном платье

День пятницы 13-е станет знаменательным для Константина Богомолова и его избранницы. Сегодня утром невеста опубликовала первое свадебное (и очень трогательное) фото с женихом. Делаются последние приготовления.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Этого дня общественность ждала так же сильно, как и сами без пяти минут супруги. 13 сентября, в пятницу, Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся. По традиции, утро невесты началось довольно рано, ведь ей нужно успеть сделать укладку, макияж и подготовиться к торжественной церемонии.

Многие звезды с юмором называют эту свадьбу самым громким событием года и признают, что влюбленные стали «королями инфоповодов». Действительно, публику интересует в этом событии абсолютно все, начиная от меню, заканчивая wish-листом. Ксения Собчак и Константин Богомолов щедро делились информацией о предстоящем торжестве и в интервью рассказывали, как будет проходить пятница 13-го.



Невеста даже утром во время сборов не забыла выложить романтический снимок с женихом. На новой фотографии в Инстаграме Ксения Собчак продемонстрировала парные браслеты, на которых выгравированы инициалы будущих супругов. «К + К = Любовь», — лаконично подписала кадр телеведущая.



Ксения Собчак в свадебном платье

Кроме того, Ксения опубликовала снимок в свадебном платье и с роскошной фатой. На фотографии она стояла спиной к камере, однако бдительные фолловеры рассмотрели потрясающий аутфит знаменитости.



«Мне кажется, я готова к главному дню», — подписала снимок Ксения.

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Поклонники мгновенно оценили публикацию звезды. «Ксения, похоже, счастлива с этим мужчиной, как никогда», «Жаль, первый раз не на всю жизнь оказался. Пусть тогда второй сложится. Берегите друг друга», «Красавица и молодец, живи для себя и радуйся», — прокомментировали пользователи Сети.