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СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в реанимации, у нее начался отек мозга

С каждым днем слухов о болезни Анастасии Заворотнюк становится все больше. Совсем недавно интернет-издания сообщили, что звезда находится в медицинском учреждении. 
Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)
Анастасия и Анна Заворотнюк

Слухи о страшной болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк не дают покоя общественности. Публика следит буквально за каждым шагом актрисы и ее семьи, пытаясь понять, как же на самом деле обстоят дела со здоровьем у знаменитости. 

Особенно поклонников смутило, что недавно в Россию вернулась старшая дочь артистки. Девушка несколько лет жила в Америке, училась и планировала строить там карьеру.

Теперь Анна пытается развивать бизнес в Москве. Наследница актрисы основала собственную марку женской одежды. Открытие ее нового бутика состоялось буквально в минувший четверг в самом центре столицы. 

Анастасия Заворотнюк в тот вечер на мероприятии так и не появилась. Более того, дочь актрисы отказалась пускать прессу в свой бутик и давать какие-либо комментарии. «У нас закрытый праздник, только для друзей», — кратко сказала Заворотнюк-младшая корреспонденту «Комсомольской правды».

А сегодня утром в Сети появились тревожные вести насчет состояния актрисы. 

По информации телеграм-канала Mash, минувшей ночью Анастасия попала в реанимацию, так как ее состояние резко ухудшилось — у нее начался отек мозга. Сообщается, актрисе поставили такой же диагноз, как когда-то Жанне Фриске — глиобластому (агрессивный вид опухоли головного мозга)

Также издание пишет, что в последние недели знаменитость проходила лечение в Польше, но положительных результатов оно не дало. Представители актрисы и члены ее семьи пока никак не отреагировали на эту новость. 

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13 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @a_zavorotnyuk, @anna_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова), Петр Чернышев

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23 комментария Добавить комментарий
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  • ))))😔😔

  • Бедная женщина, надеюсь это не правда! Уж оочень стремительно развивается болезнь, ещё года не прошло после рождения ребёнка.. Фриске родила в 2012, ещё 3 года продержалась, а тут прямо сгорает человек...

  • Какой ужас. Но она молодец, хотя бы деньги на лечение не собирала, не пиарилась на болезни по тв.

  • Здоровья Анастасии. Но если это глиобластома, то это печаль...

  • Неужели поздняя беременность действительно может спровоцировать болезнь?! Не в первый раз слышу про такие случаи. Всё таки гормонозависимые опухоли самые агрессивные. Насте желаю здоровья.

  • Неужели это ЭКО даёт такие последствия? Ужасные новости, жалко....

  • Настя держись

  • Гость

    Неужели это ЭКО даёт такие последствия? Ужасные новости, жалко....

    Задолбали вы с этим ЭКО! Как же народу нравиться мусолить чужие жизни. Младенцы, животные уминают от рака, у них тоже ЭКО?

  • Гость

    Задолбали вы с этим ЭКО! Как же народу нравиться мусолить чужие жизни. Младенцы, животные уминают от рака, у них тоже ЭКО?

    потому что не надо насиловать стареющий организм!! рожайте во время!!!

  • Видимо если природа не дает женщине забеременеть самой, без помощи ЭКО, то и не нужно к эко прибегать. Уже не первый случай..надеюсь,что с Анастасией все будет хорошо. Здоровья

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