СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в реанимации, у нее начался отек мозга

С каждым днем слухов о болезни Анастасии Заворотнюк становится все больше. Совсем недавно интернет-издания сообщили, что звезда находится в медицинском учреждении.

Анастасия и Анна Заворотнюк

Слухи о страшной болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк не дают покоя общественности. Публика следит буквально за каждым шагом актрисы и ее семьи, пытаясь понять, как же на самом деле обстоят дела со здоровьем у знаменитости.

Особенно поклонников смутило, что недавно в Россию вернулась старшая дочь артистки . Девушка несколько лет жила в Америке, училась и планировала строить там карьеру.

Теперь Анна пытается развивать бизнес в Москве. Наследница актрисы основала собственную марку женской одежды. Открытие ее нового бутика состоялось буквально в минувший четверг в самом центре столицы.

Анастасия Заворотнюк в тот вечер на мероприятии так и не появилась. Более того, дочь актрисы отказалась пускать прессу в свой бутик и давать какие-либо комментарии. «У нас закрытый праздник, только для друзей», — кратко сказала Заворотнюк-младшая корреспонденту «Комсомольской правды».

А сегодня утром в Сети появились тревожные вести насчет состояния актрисы.

По информации телеграм-канала Mash, минувшей ночью Анастасия попала в реанимацию, так как ее состояние резко ухудшилось — у нее начался отек мозга. Сообщается, актрисе поставили такой же диагноз, как когда-то Жанне Фриске — глиобластому (агрессивный вид опухоли головного мозга).

Также издание пишет, что в последние недели знаменитость проходила лечение в Польше, но положительных результатов оно не дало. Представители актрисы и члены ее семьи пока никак не отреагировали на эту новость.