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«Только смерть разлучит нас»: молодожены Собчак и Богомолов вместо лимузина выбрали катафалк

У дверей Грибоедовского ЗАГСа, где сегодня поженились Ксения и Константин, новоиспеченных супругов ждал роскошный черный... катафалк.

Нет, это не шутка. Еще с утра «Героиня Татлера» заявила, что Ксения и Константин выбрали не самый обычный автомобиль для передвижения по Москве в их главный день. «Сообщают, что Ксения Собчак с Константином Богомоловым приедут к музею, в котором пройдет торжество, на катафалке с надписью ''Только смерть разлучит нас''», — написала автор Телеграм-канала.

В принципе, это вполне в духе Собчак, поэтому никто не удивился. Так и  случилось. Жених и невеста приехали в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке с крамольной надписью. Все как положено: гвоздики, красная обивка, шторки на окнах… Зато кольца на крыше!

Константин сделал селфи с женой из катафалка
Константин сделал селфи с женой из катафалка

Отметим, Собчак и Богомолов планируют обвенчаться и после ЗАГСа, вероятнее всего, поедут в церковь (напоминаем, на катафалке!). А после таинства супруги отправятся в Музей Москвы, куда перенесли свадьбу буквально накануне.

О романе Ксении и Константина стало известно в начале 2019-го, когда Собчак еще была замужем за Максимом Виторганом. Летом телеведущая и актер официально развелись, а уже в августе Ксения и Константин объявили о скорой свадьбе. По слухам, Собчак уже находится в положении.

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13 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Дмитрий Коробейников, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @xenia_sobchak, @andrew_bayda/Instagram
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Ксения Собчак

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • С огнем играют. Понты понтами, но нужно иметь хоть какой-то страх. Никто не вечен. Даже Собчак

  • Какой цирк(

  • Пятница, 13, катафалк... А венчаться они к сатанистам поедут, надо полагать? Чот похоже все это на какой-то безвкусный спектакль, дурят нас опять ... так глупо(

  • Все понимаю,эпатаж и все такое,но это уж как-то слишком.

  • на что люди тока не идут ради пиара... никому не интересны ни спокойные, счастливые семьи, ни красивые свадьбы, ничего... только измены, ругань, грязь, цирк подавай

  • Без комментариев...............

  • Хайпоеды. И ведь в полной уверенности, что они неотразимо остороумные. А все, кто сказал фи - просто лишены чувства юмора.

  • Играть со смертью не очень хорошая идея, тем более, если в этой машине уже перевозили умершего!

  • Константин вечно уставший какой-то. Малорадостный. А Ксюша любит, да. Ненадолго всё это. К сожалению?
    А так - счастья, конечно

  • Гость

    Играть со смертью не очень хорошая идея, тем более, если в этой машине уже перевозили умершего!

    и думаю, что не одного

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