«Только смерть разлучит нас»: молодожены Собчак и Богомолов вместо лимузина выбрали катафалк

У дверей Грибоедовского ЗАГСа, где сегодня поженились Ксения и Константин, новоиспеченных супругов ждал роскошный черный... катафалк.

Нет, это не шутка. Еще с утра «Героиня Татлера» заявила, что Ксения и Константин выбрали не самый обычный автомобиль для передвижения по Москве в их главный день. «Сообщают, что Ксения Собчак с Константином Богомоловым приедут к музею, в котором пройдет торжество, на катафалке с надписью ''Только смерть разлучит нас''», — написала автор Телеграм-канала.

В принципе, это вполне в духе Собчак, поэтому никто не удивился. Так и случилось. Жених и невеста приехали в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке с крамольной надписью. Все как положено: гвоздики, красная обивка, шторки на окнах… Зато кольца на крыше!

Константин сделал селфи с женой из катафалка

Отметим, Собчак и Богомолов планируют обвенчаться и после ЗАГСа, вероятнее всего, поедут в церковь (напоминаем, на катафалке!). А после таинства супруги отправятся в Музей Москвы, куда перенесли свадьбу буквально накануне.

1 2 3 4 5 Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября в пятницу

О романе Ксении и Константина стало известно в начале 2019-го, когда Собчак еще была замужем за Максимом Виторганом. Летом телеведущая и актер официально развелись, а уже в августе Ксения и Константин объявили о скорой свадьбе. По слухам, Собчак уже находится в положении.