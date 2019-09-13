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Сын Валерии объяснил, почему устроил скромную свадьбу

Дети звезд часто устраивают пышные торжества голливудского масштаба. 25-летний Артемий Шульгин разрушил этот стереотип и рассказал о своей тайной свадьбе и о том, как на нее отреагировала его знаменитая мать.
Валерия, Артемий Шульгин

В августе появились новости о том, что Артемий, сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, женился на своей однокласснице Наталье, дочери бизнес-леди из Новокузнецка. Влюбленные не стали затевать масштабное празднество и ограничились тихой регистрацией брака.

В беседе с «Комсомольской правдой» Артемий рассказал, почему на его свадьбе не было никого из родственников. Это связано с перфекционизмом 25-летнего выпускника университета Вебстер и колледжа Беркли. Артемий и Наталья решили расписаться в апреле, регистрация должна была состояться в июле — на организацию невероятного праздника бы попросту не хватило времени. 

Валерия, Артемий Шульгин, Иосиф Пригожин

Другим препятствием для Артемия и его избранницы стали финансы. Он и не подумал просить помощи у своей знаменитой матери и предпочел вовсе отказаться от свадьбы с размахом.

«У меня широкий круг друзей, большая семья. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи», — сообщил Артемий.

Узнав о решении сына связать себя узами брака, Валерия не смогла сдержать эмоций. Певица была очень растрогана и расплакалась. Иосиф Пригожин, который участвовал в воспитании детей Валерии, был удивлен внезапным поступком Артемия. Они оба хорошо отнеслись к его спутнице жизни и тепло приняли ее.

  • Артемий Шульгин
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    В августе стало известно о том, что Артемий Шульгин, сын Валерии, тайно женился
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Добавим, что Артемий постоянно проживает в швейцарском Монтре. Не так давно он стал главой местного музыкального лейбла The Hana Road Music Group.

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13 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @artemynik/Instagram, Persona Stars
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Певица Валерия

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и отношения в семье(( Ни доверия, ни уважения. Можно было расписаться без торжества, просто заранее предупредив родителей, а не ставить их перед фактом, задним числом. Что-то не так у них там со всеми детьми. Пригожинские в обиде, младший у Валерии бросил учебу, не сказав родителям, прогуливал, захотев жениться, пока мать не влезла. Старший, видать, посмотрев на все это насилие врал и молчал о таком главном событии своей жизни, чтобы и его за ухо от невесты не уволокли.

  • Молодец парень, на редкость здравомыслящий.

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