Сын Валерии объяснил, почему устроил скромную свадьбу

В августе появились новости о том, что Артемий, сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, женился на своей однокласснице Наталье, дочери бизнес-леди из Новокузнецка. Влюбленные не стали затевать масштабное празднество и ограничились тихой регистрацией брака.
В беседе с «Комсомольской правдой» Артемий рассказал, почему на его свадьбе не было никого из родственников. Это связано с перфекционизмом 25-летнего выпускника университета Вебстер и колледжа Беркли. Артемий и Наталья решили расписаться в апреле, регистрация должна была состояться в июле — на организацию невероятного праздника бы попросту не хватило времени.
Другим препятствием для Артемия и его избранницы стали финансы. Он и не подумал просить помощи у своей знаменитой матери и предпочел вовсе отказаться от свадьбы с размахом.
Узнав о решении сына связать себя узами брака, Валерия не смогла сдержать эмоций. Певица была очень растрогана и расплакалась. Иосиф Пригожин, который участвовал в воспитании детей Валерии, был удивлен внезапным поступком Артемия. Они оба хорошо отнеслись к его спутнице жизни и тепло приняли ее.
Добавим, что Артемий постоянно проживает в швейцарском Монтре. Не так давно он стал главой местного музыкального лейбла The Hana Road Music Group.