Сын Валерии объяснил, почему устроил скромную свадьбу

Дети звезд часто устраивают пышные торжества голливудского масштаба. 25-летний Артемий Шульгин разрушил этот стереотип и рассказал о своей тайной свадьбе и о том, как на нее отреагировала его знаменитая мать.

В августе появились новости о том, что Артемий, сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, женился на своей однокласснице Наталье, дочери бизнес-леди из Новокузнецка. Влюбленные не стали затевать масштабное празднество и ограничились тихой регистрацией брака.

В беседе с «Комсомольской правдой» Артемий рассказал, почему на его свадьбе не было никого из родственников. Это связано с перфекционизмом 25-летнего выпускника университета Вебстер и колледжа Беркли. Артемий и Наталья решили расписаться в апреле, регистрация должна была состояться в июле — на организацию невероятного праздника бы попросту не хватило времени.

Другим препятствием для Артемия и его избранницы стали финансы. Он и не подумал просить помощи у своей знаменитой матери и предпочел вовсе отказаться от свадьбы с размахом.

«У меня широкий круг друзей, большая семья. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи», — сообщил Артемий.

Узнав о решении сына связать себя узами брака, Валерия не смогла сдержать эмоций. Певица была очень растрогана и расплакалась. Иосиф Пригожин, который участвовал в воспитании детей Валерии, был удивлен внезапным поступком Артемия. Они оба хорошо отнеслись к его спутнице жизни и тепло приняли ее.

1 2 3 ... 9 В августе стало известно о том, что Артемий Шульгин, сын Валерии, тайно женился

Добавим, что Артемий постоянно проживает в швейцарском Монтре. Не так давно он стал главой местного музыкального лейбла The Hana Road Music Group.